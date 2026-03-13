Colapinto, crítico con su clasificación: "Estoy un poco perdido"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2032375798221467778&partner=&hide_thread=false "QUEDÉ MUY LEJOS CON PIERRE... MUCHO POR TRABAJAR HOY A LA NOCHE"



Franco Colapinto analizó las cosas a mejorar tras la Qualy de la Sprint



#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/jOmQWWWsbo — SportsCenter (@SC_ESPN) March 13, 2026

“Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo”, reconoció Colapinto en declaraciones televisivas luego de la tanda clasificatoria, y añadió: “Estaba cerca en la FP 1. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy”.

A su vez, adelantó que “hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana”, aunque rescató como punto positivo que “fue bueno conocer la posta y entender un poquito más todo”.

Por último, analizó: “Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana”.

La carrera sprint del Gran Premio de China, en la que el británico George Russell (Mercedes) largará desde la pole position, está programada para las 00:00 de este sábado.