Exitosa recaudación de Beraca con el estacionamiento en el Punta Negra

Fue en el marco de un convenio entre la Dirección de Recursos Energéticos y la fundación, quien gestionó el estacionamiento solidario en el Dique Punta Negra.

El programa de estacionamiento solidario implementado durante la temporada de verano en el Dique Punta Negra ya muestra resultados concretos. Gracias al bono contribución voluntario realizado por quienes visitaron el lugar, la fundación Beraca podrá renovar los grupos sanitarios de dos de sus hogares y adquirir herramientas de trabajo que fortalecen su funcionamiento diario.

La iniciativa se desarrolló a partir de un esquema articulado por la Dirección de Recursos Energéticos, perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, que cedió el espacio para que la organización pudiera encargarse del control del estacionamiento, así como del ordenamiento de ingresos y egresos vehiculares en la zona. La medida permitió mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los principales puntos turísticos de la provincia.

El sistema se implementó a través de un bono contribución sin monto fijo, apelando a la voluntad de cada visitante. Lo recaudado durante diciembre, enero y parte de febrero se destinó a mejoras edilicias y a la compra de herramientas de trabajo.

Beraca asiste actualmente a 128 personas distribuidas en 8 hogares, acompañando a quienes atraviesan problemáticas vinculadas a adicciones, alcoholismo, situaciones de violencia o exclusión familiar. Estos espacios se sostienen principalmente gracias al trabajo que realizan quienes viven allí, como parte de su proceso de recuperación e inclusión.

En este marco, parte de los fondos se utilizaron para la renovación de sanitarios y para la adquisición de herramientas y equipamiento informático, incluyendo computadoras destinadas a tareas de gestión, comunicación y manejo de redes sociales para empresas privadas, actividad que contribuye al autosostenimiento de la institución.

María Ochoa, presidenta de la fundación ESALCU, y Pablo Moreno, encargado de los hogares Beraca, destacaron que la iniciativa permitió no solo mejorar la infraestructura, sino también fortalecer la capacidad de trabajo y organización de los espacios.

Este tipo de acciones genera un doble beneficio: por un lado, el Estado logra un espacio turístico más ordenado y seguro; por el otro, una institución con fuerte rol social puede mejorar sus servicios y acompañar a más personas en proceso de recuperación.

