Exitosa recaudación de Beraca con el estacionamiento en el Punta Negra

Beraca asiste actualmente a 128 personas distribuidas en 8 hogares, acompañando a quienes atraviesan problemáticas vinculadas a adicciones, alcoholismo, situaciones de violencia o exclusión familiar. Estos espacios se sostienen principalmente gracias al trabajo que realizan quienes viven allí, como parte de su proceso de recuperación e inclusión.

En este marco, parte de los fondos se utilizaron para la renovación de sanitarios y para la adquisición de herramientas y equipamiento informático, incluyendo computadoras destinadas a tareas de gestión, comunicación y manejo de redes sociales para empresas privadas, actividad que contribuye al autosostenimiento de la institución.

María Ochoa, presidenta de la fundación ESALCU, y Pablo Moreno, encargado de los hogares Beraca, destacaron que la iniciativa permitió no solo mejorar la infraestructura, sino también fortalecer la capacidad de trabajo y organización de los espacios.

Este tipo de acciones genera un doble beneficio: por un lado, el Estado logra un espacio turístico más ordenado y seguro; por el otro, una institución con fuerte rol social puede mejorar sus servicios y acompañar a más personas en proceso de recuperación.