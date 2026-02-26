El programa de estacionamiento solidario implementado durante la temporada de verano en el Dique Punta Negra ya muestra resultados concretos. Gracias al bono contribución voluntario realizado por quienes visitaron el lugar, la fundación Beraca podrá renovar los grupos sanitarios de dos de sus hogares y adquirir herramientas de trabajo que fortalecen su funcionamiento diario.
Exitosa recaudación de Beraca con el estacionamiento en el Punta Negra
Fue en el marco de un convenio entre la Dirección de Recursos Energéticos y la fundación, quien gestionó el estacionamiento solidario en el Dique Punta Negra.