San Juan 8 > San Juan > candidatos

Estos son todos los candidatos a diputados nacionales por San Juan

Horas antes de finalizar el plazo, se presentaron 9 frentes de San Juan para participar en la carrera por las 3 bancas en la Cámara Baja del Congreso.

En San Juan, son tres las bancas que se renuevan en diputados, con la salida de los uñaquistas Walberto Allende y Fabiola Aubone, y la orreguista María de los Ángeles Moreno (que reemplazó a Susana Laciar).

Los diputados nacionales que permanecerán en sus bancas hasta diciembre de 2027 serán la orreguista Nancy Picón, el uñaquista Jorge Chica y el libertario José Peluc.

En este marco, sanjuan8.com te presenta uno a uno los candidatos de cada uno de los 9 frentes que se postularon para ocupar las bancas en el Congreso.

POR SAN JUAN

-Fabián Martín

-Laura Palma

-Federico Rizo

LA LIBERTAD AVANZA

-Ricardo Abel Chiconi

-Cristina Mabel Tejada Heredia

-Juan Gabriel Sancassani

FUERZA SAN JUAN

-Cristian Andino

-Romina Rosas

-Fabián Gramajo

PROVINCIAS UNIDAS

-Emilio Baistrocchi

-Andrea Paola Díaz

-Pedro Rodríguez

IDEAS DE LA LIBERTAD

-Gastón Briozzo

-Nery Mingolla

-Raúl Horacio Moreno

EVOLUCIÓN LIBERAL

-Sergio Vallejos

-Noelia Herrera

-Héctor Bastías

PARTIDO LIBERTARIO

-Yolanda Agüero

-Manuel Alejandro Galdeano

-Nancy Bárbara Illanes

FRENTE DE IZQUIERDA

-Cristian Jurado

-Gloria Cimino

-Lucas Casciaro

CRUZADA RENOVADORA

-Alfredo Avelín

-Carmen Chimino

-Alejandro Gómez

EL GEN NO APARECE EN EL LISTADO DE LA JUSTICIA

Si bien desde el espacio político del GEN, su principal candidato Marcelo Arancibia confirmó a sanjuan8.com que se presentó el frente este domingo, al cierre del plazo, a las 00, desde la Secretaría Electoral Federal confirmaron a este medio que solo se presentaron 9 frentes, faltando en el listado este partido.

