Estos son todos los candidatos a diputados nacionales por San Juan

En este marco, sanjuan8.com te presenta uno a uno los candidatos de cada uno de los 9 frentes que se postularon para ocupar las bancas en el Congreso.
POR SAN JUAN
-Fabián Martín
-Laura Palma
-Federico Rizo
LA LIBERTAD AVANZA
-Ricardo Abel Chiconi
-Cristina Mabel Tejada Heredia
-Juan Gabriel Sancassani
FUERZA SAN JUAN
-Cristian Andino
-Romina Rosas
-Fabián Gramajo
PROVINCIAS UNIDAS
-Emilio Baistrocchi
-Andrea Paola Díaz
-Pedro Rodríguez
IDEAS DE LA LIBERTAD
-Gastón Briozzo
-Nery Mingolla
-Raúl Horacio Moreno
EVOLUCIÓN LIBERAL
-Sergio Vallejos
-Noelia Herrera
-Héctor Bastías
PARTIDO LIBERTARIO
-Yolanda Agüero
-Manuel Alejandro Galdeano
-Nancy Bárbara Illanes
FRENTE DE IZQUIERDA
-Cristian Jurado
-Gloria Cimino
-Lucas Casciaro
CRUZADA RENOVADORA
-Alfredo Avelín
-Carmen Chimino
-Alejandro Gómez
EL GEN NO APARECE EN EL LISTADO DE LA JUSTICIA
Si bien desde el espacio político del GEN, su principal candidato Marcelo Arancibia confirmó a sanjuan8.com que se presentó el frente este domingo, al cierre del plazo, a las 00, desde la Secretaría Electoral Federal confirmaron a este medio que solo se presentaron 9 frentes, faltando en el listado este partido.