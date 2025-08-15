"
Estos son los vehículos que subastará la Caja de Acción Social

Los interesados podrán participar de la exhibición de los vehículos los días 18, 19, 20 y 21 de agosto, para conocer en detalle el estado de cada unidad.

La Caja de Acción Social, perteneciente al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció un nuevo remate oficial de movilidades, esta vez pertenecientes a la Municipalidad de Santa Lucía y al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).

La cita será el viernes 22 de agosto en la Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 sur, Capital, a las 16.30 horas. Allí, los interesados podrán adquirir diferentes modelos de autos y camionetas, algunos de ellos a partir de una base libre, y otros desde los $150.000.

