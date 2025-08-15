La Caja de Acción Social, perteneciente al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció un nuevo remate oficial de movilidades, esta vez pertenecientes a la Municipalidad de Santa Lucía y al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).
San Juan 8 > San Juan > Caja de Acción Social
Estos son los vehículos que subastará la Caja de Acción Social
Los interesados podrán participar de la exhibición de los vehículos los días 18, 19, 20 y 21 de agosto, para conocer en detalle el estado de cada unidad.