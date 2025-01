Estos son los horarios de guardias náuticas en los diques

El Gobierno de San Juan a través de la Departamento Náutica y Deportes en la Naturaleza, dependiente de la Secretaría de Deporte, ya lanzó la el operativo verano 2024-2025 con el objetivo de vigilar los espacios habilitados para el disfrute de bañistas en los diques sanjuaninos, como así también regular la actividad de deportes náuticos en la provincia, velando por la seguridad de todos los ciudadanos, y con la firme convicción que se puede finalizar una temporada sin tener que lamentar víctimas por accidentes en nuestros lagos.

Pero estas acciones de Gobierno, que se realizan en forma coordinada entre distintos organismos, en busca de preservar la integridad de los bañistas y deportistas, deben ser acompañadas por acciones responsables del ciudadano, acatando las directivas en materia de seguridad náutica, buscando los sectores habilitados y con guardia de guardavidas. Lamentablemente, se producen algunos hechos que distan mucho de ser las correctas. A diario se reciben denuncias de bañistas en zonas no habilitadas, sin área boyada o vigilancia de guardavidas, y lamentablemente se generan situaciones potenciales de accidentes, ya que es imposible mantener guardias en todo el perímetro de cada lago provincial.

Por ello recalcamos que bañistas y deportistas deben utilizar playas habilitadas, con vigilancia de guardavidas, en los horarios permitidos y siendo responsables por su cuidado personal y por los integrantes de su familia. Ante cualquier situación de peligro, dar aviso al personal de seguridad náutica, que inmediatamente van a concurrir en ayuda. Claro está, que aquellos ocasionales bañistas que deciden internarse en la soledad de una playa no habilitada, no tienen ningún tipo de asistencia, y en caso de necesitar ayuda, no tendrán una asistencia inmediata, exponiéndose en forma innecesaria, a una acción irresponsable y de altísimo riesgo.

Destacar que el operativo verano se realiza mediante un esfuerzo interministerial en el que intervienen además de la Secretaría de Deporte, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Seguridad y Orden Público, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Recursos Energéticos y la colaboración de Fundamé, cada uno con un aporte importante desde su lugar de trabajo, y con el mismo objetivo: lograr cerrar una temporada sin lamentar accidentes.

Finalmente, volvemos a recordar las recomendaciones a tener en cuenta para bañistas y deportistas náuticos:

embarcaciones de vela, remo o motor, deben cumplir con todos los elementos de seguridad requeridos por Seguridad Náutica, y ahora se agrega la radio VHF con flotación en canal 16, debiendo informar ingreso y egreso. Para nadadores de aguas abiertas, siempre avisar a la guardia el ingreso y la salida del agua, además de la utilización de salvavidas tipo torpedo. Nunca navegar, ni nadar fuera de los horarios de guardia. Recomendaciones para bañistas: Solo ingresar en áreas boyadas y con supervisión de guardavidas. La responsabilidad de niños es de sus padres, adultos a cargo o tutores, por lo tanto, el cuidado de los mismos corre por cuenta de ellos. Los guardavidas están para controlar la seguridad, no para vigilar niños. En ríos ingresar también en puntos habilitados. Los concesionarios de clubes o playas, deben proveer zona boyada y guardavidas. NUNCA bañarse en playas solitarias. NUNCA bañarse en horarios nocturnos o fuera de horario de guardia

Ante cualquier situación de emergencia, utilizar la Radio canal 16 para avisar a la guardia, o bien al 264 670 3953 (Dique de Ullum) o 264 661 7907 (Dique Cuesta del Viento).