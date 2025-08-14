Este lunes comienzan las inscripciones para cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte

Una vez enviada la solicitud online, los postulantes deberán presentar en formato papel el legajo completo con los antecedentes detallados en su CV en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada en Jujuy 162 Sur, Capital.

Posteriormente, los días 25, 26 y 27 de agosto se habilitará un período para que los aspirantes puedan completar documentación o corregir errores. Además, entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre se podrá plantear impugnaciones respecto a las postulaciones.

La publicación oficial del llamado al concurso se realizó los días 5 y 6 de agosto. Una vez finalizado todo el proceso administrativo, el Consejo de la Magistratura realizará entrevistas a los postulantes y definirá la terna de candidatos, la cual será elevada a la Cámara de Diputados de San Juan, órgano encargado de realizar la designación final.

Cabe recordar que quien resulte elegido no solo ocupará el cargo de Fiscal General de la Corte, sino que también se desempeñará como miembro permanente del Tribunal Electoral Provincial, acompañado por dos cortistas seleccionados por sorteo que permanecerán en el cargo por un período de cuatro años.

Actualmente, el cargo se encuentra subrogado por el fiscal Daniel Galvani.