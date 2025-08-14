"
Corte

Este lunes comienzan las inscripciones para cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte

Este lunes 18 de agosto se abre el período de inscripción para participar del concurso destinado a cubrir el cargo vacante de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, luego del fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, quien ejerció ese rol durante 32 años. Así lo comentó la diputada Fernanda Paredes, en el programa "Suban el volumen", que se emite por radio La Red.

La inscripción estará habilitada hasta el 22 de agosto de 2025 y los interesados deberán realizar el trámite a través del sitio web del Poder Judicial de San Juan: www.jussanjuan.gov.ar. Allí estará disponible el formulario de inscripción, que debe completarse y enviarse junto con un archivo PDF que contenga:

  • Currículum Vitae con foto carnet

  • Diploma del título de abogado

  • Certificado de matrícula del Foro de Abogados de la provincia

Una vez enviada la solicitud online, los postulantes deberán presentar en formato papel el legajo completo con los antecedentes detallados en su CV en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada en Jujuy 162 Sur, Capital.

Posteriormente, los días 25, 26 y 27 de agosto se habilitará un período para que los aspirantes puedan completar documentación o corregir errores. Además, entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre se podrá plantear impugnaciones respecto a las postulaciones.

La publicación oficial del llamado al concurso se realizó los días 5 y 6 de agosto. Una vez finalizado todo el proceso administrativo, el Consejo de la Magistratura realizará entrevistas a los postulantes y definirá la terna de candidatos, la cual será elevada a la Cámara de Diputados de San Juan, órgano encargado de realizar la designación final.

Cabe recordar que quien resulte elegido no solo ocupará el cargo de Fiscal General de la Corte, sino que también se desempeñará como miembro permanente del Tribunal Electoral Provincial, acompañado por dos cortistas seleccionados por sorteo que permanecerán en el cargo por un período de cuatro años.

Actualmente, el cargo se encuentra subrogado por el fiscal Daniel Galvani.

