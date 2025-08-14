Este lunes comienzan las inscripciones para cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte

Este lunes 18 de agosto se abre el período de inscripción para participar del concurso destinado a cubrir el cargo vacante de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, luego del fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, quien ejerció ese rol durante 32 años. Así lo comentó la diputada Fernanda Paredes, en el programa "Suban el volumen", que se emite por radio La Red.
La inscripción estará habilitada hasta el 22 de agosto de 2025 y los interesados deberán realizar el trámite a través del sitio web del Poder Judicial de San Juan.