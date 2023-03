Estas son las líneas de atención de Salud Mental en la provincia

¿Podemos detectar a una persona que tiene conducta suicida?

Cuando una persona se comienza a aislar de su círculo íntimo disminuye el rendimiento escolar o laboral, no demanda ayuda: debe llamar nuestra atención. El aislamiento se acompaña de bajo ánimo, ideas de desesperanza y de ruina.

¿Cómo se puede prevenir?

Buscando ayuda de especialistas en salud mental, que luego de una evaluación interdisciplinaria realizarán las intervenciones necesarias.

¿Qué se les recomienda a familiares y amigos de personas a las que se le detectan síntomas de depresión?

Acompañar, en primer lugar. Este es un proceso difícil para el paciente y sus seres queridos, también el tratamiento psicofarmacológico es fundamental, disminuir el acceso a todos los elementos de peligro y prestar atención a los cambios de conducta que aumentan el riesgo, por ejemplo: gastos excesivos, consumo de alcohol u otras drogas, promiscuidad, etcétera.

Mitos comunes acerca del comportamiento suicida

-Mito 1: Las personas que hablan acerca del suicidio no lo llevan a cabo. Falso. Debemos tomar todas las precauciones posibles ya que hay alta probabilidad de que sean ciertas. ---Mito 2: El suicida es siempre impulsivo. Falso Muchos suicidas dan algunas indicaciones verbales conductuales acerca de sus intenciones. Mito 3: Los suicidas de verdad quieren morir. Falso. La mayoría de las personas con ideas suicidas comunican sus pensamientos a una persona o llaman a una línea telefónica; prueba de ambivalencia, no de intención de quitarse la vida. Mito 4: El suicidio solo le ocurre a otros “tipos de personas” no a nosotros. Falso. El suicidio ocurre a todo tipo de persona, se encuentran todo tipo de familia y sistemas sociales. Mito 5: Con una vez que una persona haya intentado suicidarse nunca volverá a intentarlo otra vez. Falso. De hecho los intentos son un pronóstico fundamental del suicidio. Mito 6: Los niños no se suicidan porque no entienden la finalidad de la muerte. Falso. Aunque es poco común en los niños, sí se suicidan y cualquier gesto debe ser tomado en serio.

Recomendaciones generales

Conocer sobre el tema para aprender a observar y a escuchar a un familiar, amigo o compañero

Prestar atención y acompañar

Consultar con especialistas

Líneas de atención de Salud Mental en la provincia

Programa Provincial de Prevención de Suicidios

Email: comisionprevencionsuicidio@hotmail.com

Servicio de Psiquiatría del Hospital Rawson

Interno: 2102.

Lunes a viernes de 7.00 a 13.00 horas.

División Salud Mental y División Psicología del Ministerio de Salud Pública

Teléfonos 4306558 y 4305538 de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Con la información completa al correo electrónico saludmental.msp@sanjuan.gov.ar

Colegio de Psicólogos Asociación de Psiquiatras de la Provincia (ASP)