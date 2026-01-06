Estas son las colectas de sangre de enero del IPHEM

Miércoles 14/1
Horario: 8-12 h
Lugar: Hospital Marcial Quiroga (sala de espera de guardia).
Dirección: Av. Libertador Gral. San Martín 5401, Rivadavia.
Martes 20/1
Horario: 8:30-12 h
Lugar: Hospital San Roque, Jáchal
Dirección: RN150, Jáchal
Martes 28/1
Horario: 8-12 h
Lugar: Hospital Rawson (sala de espera de oncología infantil de hematología)
Dirección: Av. Guillermo Rawson Sur, J5402 San Juan
Asimismo, el IPHEM recuerda los requisitos para ser donante:
- Tener entre 18 y 65 años.
- Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
- Asistir con DNI.
- Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
- Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.
Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.