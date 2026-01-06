"
Estas son las colectas de sangre de enero del IPHEM

Las campañas buscan mantener el stock del banco de sangre de manera óptima.

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), informa las colectas de sangre que llevará adelante durante el mes de enero, e invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados con el fin de llevar a cabo la donación.

Estas colectas tienen como objetivo mantener el stock del banco de sangre de la institución de manera óptima.

Las fechas y departamentos programados son los siguientes:

Miércoles 14/1

Horario: 8-12 h

Lugar: Hospital Marcial Quiroga (sala de espera de guardia).

Dirección: Av. Libertador Gral. San Martín 5401, Rivadavia.

Martes 20/1

Horario: 8:30-12 h

Lugar: Hospital San Roque, Jáchal

Dirección: RN150, Jáchal

Martes 28/1

Horario: 8-12 h

Lugar: Hospital Rawson (sala de espera de oncología infantil de hematología)

Dirección: Av. Guillermo Rawson Sur, J5402 San Juan

Asimismo, el IPHEM recuerda los requisitos para ser donante:

  • Tener entre 18 y 65 años.
  • Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
  • Asistir con DNI.
  • Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
  • Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.

