Estaciones de servicio aseguran que faltan "todos los combustibles"

En diálogo con el programa De Sobremesa en Canal 8, la titular de CECA en San Juan, Analía Salguero, manifestó que actualmente "faltan todos los tipos de combustible" y responsabilizó a la política de precios controlados, a cual considera que "no es viable". Asimismo, resaltó que desde el sector "desde hace mucho tiempo" anticipaban este presente porque "cíclicamente siempre pasó".

La referente de los estacioneros indicó que no solo se trata de un problema de ellos sino también de las petroleras porque estas últimas quienes vuelcan al mercado una cantidad más baja que la demanda. No obstante, justificó este accionar porque "no encuentran un precio seductor, en comparación con otros países o mercados".