Esperan una prueba clave que podría complicar a la Reina acusada de estafa

Esta mañana Daiana Padilla, la Reina Departamental del Sol de Capital, dijo ante la cámara de Canal 8 que no renunciará a la corona y aseguró que "es una pequeñez por la que se me juzga". Sin embargo, el fiscal Carlos Rodríguez no piensa lo mismo y hace unas semanas pidió al juez el procesamiento de la implicada por estafa y encubrimiento. En este sentido, esperan una prueba clave que podría complicar la situación judicial de la soberana capitalina.