"Esperaba perpetua": el fuerte reclamo de la madre de Andreoni

En ese contexto, la voz de la madre de la víctima se volvió central. “Hoy cumple un año de fallecido. El 15 de marzo fue a disfrutar un partido de fútbol y no lo vimos más. Y hoy 27 murió mi hijo”, expresó conmovida.

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Marinatto también apuntó contra la absolución de Gómez: “Ellos lo van a tener a su hijo, pero yo no lo tengo más”. Y agregó: “El que no ha perdido un hijo, no sabe lo que se siente. No hay con qué reemplazarlo”.

El reclamo de la mujer se sostuvo en la magnitud del daño sufrido. “Pensaba en una condena más dura, en prisión perpetua. Es un daño muy grande el que hicieron”, sostuvo.

Además, insistió en que su hijo no tuvo participación en la pelea que derivó en el ataque. “Él fue a ver el partido, no tuvo nada que ver. Estaba por otro lado. Se la ligó de arriba”, afirmó.

El caso se remonta al 15 de marzo de 2025, cuando en el complejo de canchas Coralli se desató una gresca tras un partido de fútbol amateur. En medio del conflicto, Andreoni recibió disparos que lo dejaron gravemente herido.

El joven permaneció internado durante casi dos semanas. Incluso, como consecuencia de las lesiones, sufrió la amputación de una pierna. Finalmente, falleció el 27 de marzo, fecha que hoy vuelve a marcar a su familia.

Durante el juicio, distintos testigos señalaron a Castro como el autor de los disparos, aunque el arma nunca fue encontrada. En el caso de Gómez, no se logró probar su participación directa, por lo que fue absuelto por el beneficio de la duda.

Para la familia, el fallo no alcanza a reparar la pérdida. “¿Qué le explico a mis nietos? Me quedan mis otros hijos, mis nietos, pero el dolor no se va”, expresó la madre, dejando al descubierto una herida que sigue abierta.