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Ola de frío: la semana arrancó con una sensación térmica bajo cero

A las 6 de la mañana el termómetro marcó apenas 1.8°C y la térmica se hundió hasta los -1.4°C. Según el SMN, la máxima de este lunes llegará apenas a los 10°C.

El invierno se hace sentir con fuerza en San Juan. Tras un fin de semana helado, el lunes 22 de junio comenzó con condiciones meteorológicas extremas, registrándose temperaturas congelantes desde las primeras horas de la madrugada que obligaron a los sanjuaninos a salir a la calle con el máximo abrigo disponible.

De acuerdo con los datos oficiales actualizados a las 6 de la mañana por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura real se ubicó en los 1.8°C, mientras que la sensación térmica cayó hasta los -1.4°C debido a la presencia de un viento leve del sector Sur que sopló a 12 km/h. La humedad de la primera hora rozó el 76% y el cielo se presentó ligeramente nublado.

Para el resto de la jornada no se espera un cambio significativo en las condiciones ambientales. El pronóstico del organismo nacional anticipa que la nubosidad irá en aumento y el sol (que asomó a las 08:33 y se ocultará a las 18:39) no aportará demasiado alivio: se estima que la máxima alcanzará apenas los 10°C, consolidando un lunes puramente invernal.

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Las proyecciones del SMN para el resto de la semana indican que el frío extremo persistirá en toda la provincia. Las mañanas continuarán registrando mínimas cercanas a los 0°C, por lo que las autoridades meteorológicas recomiendan precaución y especial cuidado frente a los drásticos descensos térmicos característicos de la época.

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