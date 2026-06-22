El invierno se hace sentir con fuerza en San Juan. Tras un fin de semana helado, el lunes 22 de junio comenzó con condiciones meteorológicas extremas, registrándose temperaturas congelantes desde las primeras horas de la madrugada que obligaron a los sanjuaninos a salir a la calle con el máximo abrigo disponible.
Ola de frío: la semana arrancó con una sensación térmica bajo cero
A las 6 de la mañana el termómetro marcó apenas 1.8°C y la térmica se hundió hasta los -1.4°C. Según el SMN, la máxima de este lunes llegará apenas a los 10°C.