Ola de frío: la semana arrancó con una sensación térmica bajo cero

De acuerdo con los datos oficiales actualizados a las 6 de la mañana por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura real se ubicó en los 1.8°C, mientras que la sensación térmica cayó hasta los -1.4°C debido a la presencia de un viento leve del sector Sur que sopló a 12 km/h. La humedad de la primera hora rozó el 76% y el cielo se presentó ligeramente nublado.

Para el resto de la jornada no se espera un cambio significativo en las condiciones ambientales. El pronóstico del organismo nacional anticipa que la nubosidad irá en aumento y el sol (que asomó a las 08:33 y se ocultará a las 18:39) no aportará demasiado alivio: se estima que la máxima alcanzará apenas los 10°C, consolidando un lunes puramente invernal.