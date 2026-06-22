Rivadavia avanza con la poda del arbolado y alerta sobre posibles estafas

Las labores incluyen la eliminación de ramas secas, enfermas o con riesgo de quiebre, así como el despeje de luminarias, carteles de tránsito, semáforos y fachadas de viviendas. También se realiza el corte de ramas bajas para facilitar la circulación de peatones y vehículos.

Cada semana los trabajos avanzan en distintos barrios del departamento con el propósito de acondicionar los espacios públicos y mejorar la convivencia urbana.

La poda es gratuita

En paralelo, desde la Municipalidad de Rivadavia recordaron que la poda del arbolado público es un servicio completamente gratuito y advirtieron a los vecinos sobre posibles intentos de estafa por parte de personas que se hacen pasar por trabajadores municipales.

Las autoridades remarcaron que únicamente el personal autorizado, debidamente uniformado e identificado, puede intervenir árboles ubicados en la vía pública.

Ante cualquier situación irregular o si alguna persona pretende cobrar por estos trabajos, se solicita realizar la denuncia correspondiente comunicándose al área de Atención al Vecino al 2644-435809.

Recomendaciones para evitar engaños

Desde el municipio difundieron una serie de recomendaciones para que los vecinos puedan identificar situaciones sospechosas:

Ningún trabajador municipal está autorizado a cobrar por tareas de poda en la vía pública.

Los operarios deben estar correctamente identificados con chalecos oficiales del municipio.

Los pedidos de poda particulares deben gestionarse únicamente a través de los canales habilitados por la Municipalidad.

Ningún agente municipal puede ofrecer este servicio de manera privada o domiciliaria.

La Municipalidad no comercializa bolsas para el acopio de hojas o restos de poda.

Más de 10.000 árboles serán intervenidos

Según las estimaciones oficiales, al finalizar el operativo se habrán intervenido entre 10.000 y 11.000 especies arbóreas en todo el departamento.

Las tareas se realizan de manera controlada y específica, buscando preservar la salud del arbolado urbano y contribuir a una ciudad más limpia, segura y ordenada para todos los vecinos.

Desde la comuna destacaron que el cuidado responsable de los árboles es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y mejorar la calidad ambiental de Rivadavia.