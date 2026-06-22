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Rivadavia avanza con la poda del arbolado y alerta sobre posibles estafas

Las autoridades remarcaron que únicamente el personal autorizado, debidamente uniformado e identificado, puede intervenir árboles ubicados en la vía pública.

La Municipalidad de Rivadavia continúa desarrollando el operativo anual de poda del arbolado público, una tarea que comenzó oficialmente el pasado 15 de mayo y que tiene como objetivo preservar la salud de los árboles, mejorar la seguridad en la vía pública y mantener en condiciones los espacios comunes del departamento.

Desde el municipio explicaron que la poda no solo responde a cuestiones estéticas, sino que constituye una intervención técnica y autorizada que permite reducir el estrés de las especies arbóreas, favorecer su desarrollo y prevenir riesgos para vecinos y transeúntes.

Para llevar adelante las tareas, la comuna dispuso camiones, grúas y diversas cuadrillas de operarios especializados, quienes trabajan bajo la supervisión de profesionales encargados de determinar qué ejemplares requieren intervención.

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Las labores incluyen la eliminación de ramas secas, enfermas o con riesgo de quiebre, así como el despeje de luminarias, carteles de tránsito, semáforos y fachadas de viviendas. También se realiza el corte de ramas bajas para facilitar la circulación de peatones y vehículos.

Cada semana los trabajos avanzan en distintos barrios del departamento con el propósito de acondicionar los espacios públicos y mejorar la convivencia urbana.

La poda es gratuita

En paralelo, desde la Municipalidad de Rivadavia recordaron que la poda del arbolado público es un servicio completamente gratuito y advirtieron a los vecinos sobre posibles intentos de estafa por parte de personas que se hacen pasar por trabajadores municipales.

Las autoridades remarcaron que únicamente el personal autorizado, debidamente uniformado e identificado, puede intervenir árboles ubicados en la vía pública.

Ante cualquier situación irregular o si alguna persona pretende cobrar por estos trabajos, se solicita realizar la denuncia correspondiente comunicándose al área de Atención al Vecino al 2644-435809.

Recomendaciones para evitar engaños

Desde el municipio difundieron una serie de recomendaciones para que los vecinos puedan identificar situaciones sospechosas:

  • Ningún trabajador municipal está autorizado a cobrar por tareas de poda en la vía pública.
  • Los operarios deben estar correctamente identificados con chalecos oficiales del municipio.
  • Los pedidos de poda particulares deben gestionarse únicamente a través de los canales habilitados por la Municipalidad.
  • Ningún agente municipal puede ofrecer este servicio de manera privada o domiciliaria.
  • La Municipalidad no comercializa bolsas para el acopio de hojas o restos de poda.

Más de 10.000 árboles serán intervenidos

Según las estimaciones oficiales, al finalizar el operativo se habrán intervenido entre 10.000 y 11.000 especies arbóreas en todo el departamento.

Las tareas se realizan de manera controlada y específica, buscando preservar la salud del arbolado urbano y contribuir a una ciudad más limpia, segura y ordenada para todos los vecinos.

Desde la comuna destacaron que el cuidado responsable de los árboles es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y mejorar la calidad ambiental de Rivadavia.

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