Cuál es el historial de Argentina -Austria en una Copa del Mundo

El "Pelusa", que ya estaba afianzado en la Selección mayor luego de su título en el Mundial Sub 20 del año anterior, se destacó con un triplete, mientras que los otros dos goles en el triunfo 5-1 de los vigentes campeones del mundo lo hicieron Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque.

Este fue el único encuentro con la camiseta "Albiceleste" en la que Maradona hizo un hat-trick.

Diez años después, el 3 de mayo de 1990, la Selección argentina se enfrentó nuevamente con Austria, esta vez en un amistoso de preparación para el Mundial que se disputó en Italia ese año.

El escenario fue el Estadio Ernst Happel y la Selección argentina llegaba nuevamente como el vigente campeón del mundo.

En esta ocasión, los entonces dirigidos por Carlos Salvador Bilardo se tuvieron que conformar con un empate 1-1.

El combinado austríaco se puso en ventaja a los tres minutos del primer tiempo a través de Manfred Zask, mientras que la Argentina logró la igualdad a la media hora de juego, gracias a Jorge Burruchaga.

Este lunes, la Selección argentina y su par de Austria tendrán el tercer enfrentamiento de su historia y el primero en una competencia oficial de la FIFA.

Ambas selecciones llegan como líderes tras sus cómodos triunfos ante Argelia y Jordania, por lo que este cruce podría ser clave para definir al primero del Grupo J.