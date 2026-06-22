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Cuál es el historial de Argentina -Austria en una Copa del Mundo

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán asegurarse la clasificación a los 16avos de final.

La Selección argentina se enfrentará este lunes con Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de un triunfo que le permita asegurarse un lugar en los 16avos de final.

El historial entre ambas selecciones registra solo dos enfrentamientos y ambos se dieron a inicios de la década del 80 y del 90.

El primero de estos cruces se dio el 21 de mayo de 1980 en el Estadio Prater de Viena y contó con una actuación impresionante de Diego Armando Maradona.

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El "Pelusa", que ya estaba afianzado en la Selección mayor luego de su título en el Mundial Sub 20 del año anterior, se destacó con un triplete, mientras que los otros dos goles en el triunfo 5-1 de los vigentes campeones del mundo lo hicieron Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque.

Este fue el único encuentro con la camiseta "Albiceleste" en la que Maradona hizo un hat-trick.

Diez años después, el 3 de mayo de 1990, la Selección argentina se enfrentó nuevamente con Austria, esta vez en un amistoso de preparación para el Mundial que se disputó en Italia ese año.

El escenario fue el Estadio Ernst Happel y la Selección argentina llegaba nuevamente como el vigente campeón del mundo.

En esta ocasión, los entonces dirigidos por Carlos Salvador Bilardo se tuvieron que conformar con un empate 1-1.

El combinado austríaco se puso en ventaja a los tres minutos del primer tiempo a través de Manfred Zask, mientras que la Argentina logró la igualdad a la media hora de juego, gracias a Jorge Burruchaga.

Este lunes, la Selección argentina y su par de Austria tendrán el tercer enfrentamiento de su historia y el primero en una competencia oficial de la FIFA.

Ambas selecciones llegan como líderes tras sus cómodos triunfos ante Argelia y Jordania, por lo que este cruce podría ser clave para definir al primero del Grupo J.

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