Algunos de los valores de las multas de tránsito superan los $699.000

Las multas más elevadas

Conducir sin licencia tiene las siguientes penalidades:

Motocicletas: 233.100 pesos.

Automóviles y camionetas: 582.750 pesos.

Camiones y transporte público: 699.300 pesos.

En tanto, manejar en estado de ebriedad contempla sanciones de:

Motocicletas: 349.650 pesos.

Automóviles: 582.750 pesos.

Camionetas, camiones y transporte público: 699.300 pesos.

Asimismo, negarse a realizar el control de alcoholemia implica una multa de 349.650 pesos.

Otras infracciones frecuentes

La actualización también alcanza a otras faltas habituales que representan riesgos para la seguridad vial.

Cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o no contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente tiene una sanción de 582.750 pesos.

Por su parte, la falta de seguro obligatorio asciende a 466.200 pesos.

Entre las infracciones relacionadas con elementos de seguridad, no utilizar casco protector en motocicletas o cinturón de seguridad implica una multa de 349.650 pesos. El mismo monto deberán abonar quienes circulen sin la tarjeta de identificación del vehículo.

En el caso del uso del teléfono celular mientras se conduce o no sujetar el volante con ambas manos, la multa establecida es de 116.550 pesos. Igual valor se aplica para quienes estacionen en doble fila.

Finalmente, la falta de chaleco reflectante está sancionada con 233.100 pesos.