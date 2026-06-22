"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > MULTAS

Algunos de los valores de las multas de tránsito superan los $699.000

Entre las infracciones más severamente sancionadas se encuentran la conducción sin licencia habilitante y el manejo bajo los efectos del alcohol.

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó la actualización de los montos correspondientes a las multas por infracciones de tránsito que rigen en toda la provincia. Las sanciones continúan calculándose en Unidades Fijas (UF), un sistema que permite ajustar periódicamente los valores de acuerdo con parámetros establecidos por la normativa vigente.

Desde la Secretaría de Gobierno señalaron que la medida busca reforzar el cumplimiento de las normas viales y fomentar una conducción más responsable para reducir los riesgos en la vía pública.

Entre las infracciones más severamente sancionadas se encuentran la conducción sin licencia habilitante y el manejo bajo los efectos del alcohol, cuyas multas pueden alcanzar los 699.300 pesos en el caso de camiones y transporte público.

Te puede interesar...

Las multas más elevadas

Conducir sin licencia tiene las siguientes penalidades:

  • Motocicletas: 233.100 pesos.
  • Automóviles y camionetas: 582.750 pesos.
  • Camiones y transporte público: 699.300 pesos.

En tanto, manejar en estado de ebriedad contempla sanciones de:

  • Motocicletas: 349.650 pesos.
  • Automóviles: 582.750 pesos.
  • Camionetas, camiones y transporte público: 699.300 pesos.

Asimismo, negarse a realizar el control de alcoholemia implica una multa de 349.650 pesos.

Otras infracciones frecuentes

La actualización también alcanza a otras faltas habituales que representan riesgos para la seguridad vial.

Cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o no contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente tiene una sanción de 582.750 pesos.

Por su parte, la falta de seguro obligatorio asciende a 466.200 pesos.

Entre las infracciones relacionadas con elementos de seguridad, no utilizar casco protector en motocicletas o cinturón de seguridad implica una multa de 349.650 pesos. El mismo monto deberán abonar quienes circulen sin la tarjeta de identificación del vehículo.

En el caso del uso del teléfono celular mientras se conduce o no sujetar el volante con ambas manos, la multa establecida es de 116.550 pesos. Igual valor se aplica para quienes estacionen en doble fila.

Finalmente, la falta de chaleco reflectante está sancionada con 233.100 pesos.

Temas

Te puede interesar