Jáchal se prepara para una marcha por el joven de 24 años que murió apuñalado

La marcha se realizará mientras la investigación continúa para determinar cómo se desencadenó el enfrentamiento y establecer las responsabilidades por la muerte del joven.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 15 de octubre, cuando se produjo una pelea entre dos personas. En medio del enfrentamiento, Galleguillo recibió una herida de arma blanca que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Tras la intervención policial, fue trasladado de urgencia al hospital San Roque de Jáchal y posteriormente derivado al Hospital Rawson, en la ciudad de San Juan. Sin embargo, murió como consecuencia de las heridas sufridas.

En el marco de la investigación, quedó bajo resguardo judicial un adolescente de 17 años, señalado como presunto involucrado en el episodio. El juez de Primera Instancia Domingo Castro aclaró que, por su edad, no se encuentra detenido. La investigación busca reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué ocurrió durante la pelea.

Hasta el momento, algunas circunstancias que trascendieron sobre el enfrentamiento no fueron confirmadas oficialmente y permanecen bajo investigación.

La convocatoria apunta a mantener presente la memoria de Germán y acompañar a sus familiares en el pedido de justicia. La frase elegida para la movilización resume el mensaje de sus seres queridos, que buscan que el caso se esclarezca.

La concentración está prevista para este martes 20 de octubre, a las 9.30, en la plaza departamental de Jáchal. La familia invitó a la comunidad a sumarse de manera pacífica para visibilizar el reclamo mientras avanza la investigación judicial.