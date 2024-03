En la apertura de sesiones, Susana Laciar criticó como recibió el municipio

Allí la actual jefa comunal hizo un repaso de cómo recibió la comuna y criticó la gestión de Emilio Baistrocchi, marcando, por ejemplo, que la Policía Comunal de 32 vehículos asignados, tenía solo 20 operativos. Además, la secretaría de Ambiente y Servicios se encuentra operando al límite de sus capacidades, con una flota envejecida y que no cumple con las necesidades de la ciudad.

Otro punto fuerte del discurso fue el Ecoparque, gestionada a través del Plan Parques Argentinos en la gestión anterior, obra que empezó con algo más de $500 millones de pesos y hoy supera los $1.500 millones. “Con estos datos reales y objetivos, he tomado la decisión de plantear la neutralización de la ejecución de la obra, haciendo uso de los recaudos legales pertinentes para resguardo del presente y futuro del patrimonio municipal. No obstante, ya estamos haciendo las gestiones ante el gobierno nacional para lograr el envío de los fondos que el gobierno anterior no realizó”, explicó Laciar.