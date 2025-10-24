"
En estas elecciones, más de 500 internos votarán en el Penal de Chimbas

El Servicio Penitenciario Provincial habilitará cuatro urnas para que 520 personas privadas de la libertad puedan votar. Además, se reforzaron controles y se avanza con nuevas tecnologías de vigilancia.

En el marco de las Elecciones Legislativas 2025, el Servicio Penitenciario Provincial de San Juan se prepara para garantizar que las personas privadas de la libertad puedan ejercer su derecho al voto. Según se informó, 520 internos están en condiciones de participar del proceso electoral, ya que cuentan con su Documento Nacional de Identidad en regla.

La votación se desarrollará el domingo 26 de octubre, en el sector educativo del penal, donde se instalarán cuatro mesas con sus respectivas urnas. Ocho agentes penitenciarios actuarán como autoridades de mesa, tras recibir la capacitación correspondiente. Además, se contará con la presencia de fiscales pertenecientes a distintas fuerzas políticas, para supervisar el proceso que se extenderá de 8 a 18 horas, igual que en el resto del país.

El operativo interno fue diseñado para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada. La votación se realizará por sectores, comenzando con los pabellones donde se alojan mujeres y finalizando con los más numerosos, mediante traslados controlados en grupos reducidos.

Desde el área educativa del penal se realizó una tarea de orientación previa para explicar el uso de la Boleta Única de Papel, sistema que debutará en esta elección. Además, se trabajó junto a las familias para facilitar la recuperación de DNI extraviados, con el fin de asegurar la participación de todos los internos habilitados.

Durante la última elección, celebrada en 2023, alrededor del 50% de los detenidos habilitados emitieron su voto. En esta oportunidad, las autoridades esperan una participación similar o superior, destacando la importancia de mantener la normalidad del proceso electoral en contextos de encierro.

En paralelo, el Servicio Penitenciario avanza con nuevas medidas de control y vigilancia, ante la problemática persistente del ingreso de celulares al penal. Según los registros oficiales, el ingreso de teléfonos se redujo un 50% en el último año, producto de las requisas manuales, electrónicas y escaneos diarios que se realizan en los 22 pabellones.

Entre las estrategias de modernización, se prevé la reactivación del sistema de telefonía semipública, que permitirá a los internos comunicarse legalmente con sus familias mediante tarjetas de carga y cabinas controladas. Esta modalidad busca reducir las comunicaciones clandestinas y mejorar la trazabilidad de los contactos externos.

También se trabaja en la incorporación de nuevos inhibidores de señal con tecnología avanzada, diseñados para limitar su cobertura únicamente a los pabellones, sin afectar a los vecinos de la zona. Además, se reforzará el uso de escáneres y canes adiestrados para detectar dispositivos móviles y estupefacientes.

De esta manera, el Servicio Penitenciario de San Juan se encamina a una jornada electoral bajo estrictas medidas de seguridad y control, mientras implementa herramientas tecnológicas que apuntan a una gestión más moderna y transparente del sistema carcelario.

