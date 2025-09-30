Darío Barassi ganó el Martín Fierro con ¡Ahora Caigo!

El mensaje de Barassi en Instagram:

Una noche más inolvidable. Amo los MF, amo la tele, desde chico la amo. La defiendo, la pondero, la laburo, la promociono, la disfruto, la laburo. La conducción y la TV más que un oficio, se volvieron vocación y amor en mi vida.

Gracias por reconocernos un años más como mejor pgm de entretenimiento. A eso nos dedicamos. Lo damos y dejamos todo para que vos en tu casa pases un buen rato. Me alegra y satisface pensar que lo logramos.

Gracias mil al público, a @boxfishtv y @eltrecetv por el espacio, la apuesta, la confianza y la inversión.

En @ahoracaigoarg más que un equipazo, somos una flia. Este premio es para todos y cada uno de los que suman y aportan para que este pgm exista. Luli, Colo, Mariano y Viki gracias por existir y ayudarme a irme convirtiendo en el conductor que soy. Son pilares fundamentales de este show.

