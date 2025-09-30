"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Barassi

Darío Barassi ganó el Martín Fierro con ¡Ahora Caigo!

¡Ahora Caigo!, programa que conduce Darío Barassi, se quedó con el Martín Fierro como mejor programa de entretenimiento. El sanjuanino celebró en las redes.

Darío Barassi terminó feliz en la noche de los Martín Fierro 2025. El sanjuanino festejó el premio que se llevó ¡Ahora Caigo!, su programa que se emite a través de El Trece. Se llevó la estatuilla como mejor programa de entretenimiento.

Barassi también compitió en la terna como mejor Labor en conducción masculina junto a Iván de Pineda (Escape Perfecto), Santiago del Moro (Gran Hermano) y Guido Kaczka (Los 8 escalones). Del Moro se llevó la estatuilla y luego también se quedó con la de oro.

El sanjuanino estuvo muy activo en las redes sociales en la previa de la gala, durante la ceremonia y también luego de ganar con su programa.

Te puede interesar...

El mensaje de Barassi en Instagram:

Una noche más inolvidable. Amo los MF, amo la tele, desde chico la amo. La defiendo, la pondero, la laburo, la promociono, la disfruto, la laburo. La conducción y la TV más que un oficio, se volvieron vocación y amor en mi vida.

Gracias por reconocernos un años más como mejor pgm de entretenimiento. A eso nos dedicamos. Lo damos y dejamos todo para que vos en tu casa pases un buen rato. Me alegra y satisface pensar que lo logramos.

Gracias mil al público, a @boxfishtv y @eltrecetv por el espacio, la apuesta, la confianza y la inversión.

En @ahoracaigoarg más que un equipazo, somos una flia. Este premio es para todos y cada uno de los que suman y aportan para que este pgm exista. Luli, Colo, Mariano y Viki gracias por existir y ayudarme a irme convirtiendo en el conductor que soy. Son pilares fundamentales de este show.

Embed - dario barassi on Instagram: "Una noche más inolvidable. Amo los MF, amo la tele, desde chico la amo. La defiendo, la pondero, la laburo, la promociono, la disfruto, la laburo. La conducción y la TV más que un oficio, se volvieron vocación y amor en mi vida. Gracias por reconocernos un años más como mejor pgm de entretenimiento. A eso nos dedicamos. Lo damos y dejamos todo para que vos en tu casa pases un buen rato. Me alegra y satisface pensar que lo logramos. Gracias mil al público, a @boxfishtv y @eltrecetv por el espacio, la apuesta, la confianza y la inversión. En @ahoracaigoarg más que un equipazo, somos una flia. Este premio es para todos y cada uno de los que suman y aportan para que este pgm exista. Luli, Colo, Mariano y Viki gracias por existir y ayudarme a irme convirtiendo en el conductor que soy. Son pilares fundamentales de este show. Gracias a mi flia y amigos por estar siempre. Por ser cable a tierra y público afectuoso. En especial vos hermano @ferpbarassi Compañero de camino, amigo y repre, gracias por la paciencia y el cariño. Déjame decirte que hacemos una dupla imbatible @javierfurgang vamos siempre x más! Por último lo más importante. Ellas 3. Lo todo en mi vida, mi sangre , mi equipo, mi eje, mis mujeres. Todo por y para uds. Son mi mejor premio, las amo con locura. Es con uds siempre @lugomezcenturion Pipi de mi cuore y morocha mía. El orgullo y plenitud que me generan mis hijas es algo exquisito. El gordito está feliz. Muy muy feliz. Gracias @aptraorg por esta noche inolvidable. Que lookete clavamos @gigi_romano_ gracias amiga!! @grimoldiarg @jeanpierrejoyeros @bigandtallbuenosaires @nantolin"
Barassi Martín Fierro 2025

Temas

Te puede interesar