Emilio Baistrocchi recusó a tres miembros del Tribunal de Cuentas

Por tal motivo, se solicita que se tramite y resuelva esta recusación con carácter previo a cualquier acto de juzgamiento o dictamen en este expediente”.

En este contexto, fundamentó su pedido de recusación:

Citó la ley 560 -E- de Ética Pública en su art. 19 “Los funcionarios alcanzados por la ley, sin perjuicio de lo que establezcan otras normas deberán excusarse de intervenir en todo asunto en que por su actuación se puedan originar presunciones de interpretación y decisión parcial o concurrencia de violencia moral. Ley 1100 -E- del Tribunal de Cuentas Provincial que en su artículo 56 establece que todo miembro que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación legalmente previstas, deberá excusarse.

La CSJN ha reiterado que las causales de recusación no pueden interpretarse de manera rígida si eso significa arrebatar "la garantía constitucional del debido proceso".

En este caso, los miembros del tribunal de cuentas recusados, pese a estar comprendidos en una causal legal de excusación, han omitido voluntariamente apartarse del conocimiento del proceso, incumpliendo con lo que la ley expresamente les impone.

Esa omisión -por parte del obligado- no es un hecho neutro. Muy por el contrario, se transforma en una nueva fuente de sospecha objetiva sobre su imparcialidad, ya que, al mantenerse en el expediente a sabiendas de su situación de incompatibilidad, el juez deja de ser un tercero desinteresado para convertirse en parte de la controversia, al menos en lo que respecta a su interés en permanecer en el caso.

El solo hecho de no haberse apartado cuando legalmente correspondía excusarse, denota y demuestra —aunque no se explicite— que el magistrado tiene un interés en el pleito. Ese interés puede ser ideológico, político, personal o institucional, y existe. No excusarse, cuando el deber es claro, es en sí mismo una manifestación de voluntad de intervención.

la combinación de vínculos personales, trayectorias políticas compartidas y enemistades actuales convierte el rol del Presidente del Tribunal de Cuentas Ab. Pablo García Nieto, del Vocal del Tribunal de Cuentas CPN Juan Flores y la Fiscal de Cuentas CPN Maria Inés Coll en una figura que no puede sostenerse sin quebrantar los pilares de un proceso administrativo legítimo, afectando el derecho de defensa de esta parte”.

Además, explicó cómo se dieron los enfrentamientos con el uñaquismo:

“El relato de los hechos que refiero en orden cronológico ocurre luego de mi enfrentamiento político con Sergio Uñac en su momento presidente del Partido Justicialista, y mi posterior salida del Partido Justicialista y la constitución de un nuevo espacio político – Hacemos-, critico al Kirchnerismo justicialista sanjuanino actual.

Así, Pablo García Nieto, el amigo íntimo del ex gobernador Sergio Uñac desde la adolescencia, diputado cuando Uñac fue vicegobernador, también diputado y jefe del bloque justicialista cuando Uñac era gobernador en su primer mandato y presidente del PJ sanjuanino; llega al Tribunal de Cuentas por iniciativa directa de Uñac. Asumiendo en diciembre de 2023.

Luego de perder las elecciones en el departamento de Rawson en el año 2019, y con riesgo de quedarse sin conchabo alguno por un ratito, Uñac propone a la Legislatura su designación como Defensor del Pueblo. Para permitir su nombramiento, el propio Uñac forzó una reforma a la Ley de la Defensoría del Pueblo para permitir que dicho cargo pudiera ser ocupado por una persona con militancia partidaria activa, lo que previamente estaba prohibido.

En la misma movida política llega también al Tribunal de Cuentas, como vocal el CPN Juan Flores quien fue compañero y amigo de secundaria de Sergio Uñac, ocupando cargos públicos durante sus gestiones en Pocito y en la Gobernación provincial.

Designados los 2 miembros anteriormente nombrados (Gracia Nieto y Flores), comienza un proceso de manipulación política e institucional, en perjuicio de esta parte, hecho que se hace palmario cuando en el mes de abril del 2024, designan a María Inés Coll como fiscal de cuentas para la Municipalidad de la Capital. Ella va a intervenir en la auditoria de la cuenta general 2023 del Municipio, a pesar de no haber sido afectada en ese periodo al control de la cuenta de la entidad mencionada, hecho absolutamente sospechoso y que se agrava al saber, que venía de ser la auditora de las cuentas de la Defensoría del Pueblo, donde el hoy presidente del Tribunal de Cuentas se desempeñaba como Defensor del Pueblo.

Coll en su dictamen de la cuenta 2023 de la Municipalidad, formuló cargos contra quien suscribe, que fueron rechazados por la asesoría letrada del Tribunal por no ajustarse a derecho, evidenciando claros sesgos de intencionalidad parcial en su actuación.

Destaco que María Inés Coll -que interviene pos factum en la auditoria de la cuenta general de la Municipalidad de la Capital- es prima del también fiscal de cuentas CPN Martín Fontivero.

El CPN Martin Fontivero es primo de María Inés Coll y a la vez también es primo del presidente del Tribunal de Cuentas, Ab. Pablo García Nieto.

El primaje -Pablo García Nieto, Martin Fontivero y Maria Inés Coll- pertenecía al mismo frente político y trabajaron juntos en la Legislatura provincial en el periodo 2011/2015, cuando Uñac era Vicegobernador y quien suscribe, Secretario Legislativo de la Cámara de Diputados.

Martin Fontivero, de reconocida militancia en el justicialismo en el espacio Rawson Nuevo, que tenía como referente departamental a su primo García Nieto y en la provincia a Uñac, quedó designado como planta permanente de la Legislatura Provincial por Uñac en 2015, cargo al que renuncio para asumir como fiscal de cuentas en el Tribunal de Cuentas.

Fontivero tuvo a su cargo la auditoria de la cuenta del ejercicio 2023 de la Secretaria General de la Gobernación a cargo de Juan Flores, que se aprobó este año sin objeción alguna-

Es de público conocimiento que Juan Flores está siendo investigado en esa cuenta, por la presunta malversación de fondos públicos por un monto superior a los 14 millones de dólares, en un proceso ordenado por la Legislatura provincial.

Asimismo, la Presidente de la Corte de Justicia provincial y quien debe entender en la presente causa por vía recursiva en caso de apelación, es la hermana de Pablo García Nieto, reforzando este dato aún más la parcialidad y la desconfianza institucional.

Aclaro también que con los recusados compartí funciones políticas e institucionales, tanto en la Legislatura (2011/2015) como en el gabinete provincial (2015/2019).

Los miembros del tribunal Juan Flores, Pablo García Nieto y el ex gobernador Sergio Uñac formaron parte de un equipo político cohesionado, con historia personal e institucional compartida, militancia común y lealtad funcional. Hoy, dos de ellos (Flores y García Nieto) intervienen en su carácter de miembros del tribunal de Cuentas lo que representa una amenaza objetiva a la imparcialidad, al combinar amistad íntima, afinidad ideológica e historia de cogestión del poder.

A ello se suma, que la amistad íntima persiste entre Juan Flores, Pablo García Nieto y Sergio Uñac, mientras que entre el que suscribe y Uñac, existe una relación de enemistad manifiesta y enfrentamiento político directo. Esta confrontación, no solo acentúa la apariencia de parcialidad de quienes siguen ligados a Uñac, sino que introduce un elemento adicional de subjetividad que compromete toda decisión que pudiera adoptarse en el marco del presente expediente”.

La presentación se hizo también a la Cámara de Diputados, órgano contralor del Tribunal de Cuentas, para que intervenga en la situación.