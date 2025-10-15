El sucesor de Quattropani, cada vez más cerca: la terna ya está en Diputados

Sin embargo, el expediente no tomó estado parlamentario, ya que la sesión fue convocada exclusivamente para tratar la eliminación de los beneficios de la Zona Fría que impulsa el gobierno nacional.

Cuándo se tratará la terna

De acuerdo al calendario legislativo, la terna será incorporada formalmente el jueves 30 de octubre, durante la próxima sesión ordinaria.

A partir de allí, la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá entrevistar a los tres postulantes, y la designación final podría concretarse el jueves 13 de noviembre, aunque los plazos podrían extenderse según el ritmo del proceso.

Los tres candidatos en carrera

Guillermo Baigorrí, el candidato impulsado por el oficialismo, tiene más de una década en el Poder Judicial y un pasado político marcado: fue presidente del partido Producción y Trabajo, exdiputado nacional y exsenador electo. Actualmente integra la Sala Segunda de la Corte de Justicia, donde participó en la llamada “Megacausa de Expropiaciones”.

Rolando Lozano, respaldado por sectores del peronismo, cuenta con más de 20 años de trayectoria en el derecho penal y fue una de las figuras clave en la modernización del sistema procesal. Se desempeñó como supervisor del Sistema Acusatorio y fue considerado uno de los principales colaboradores de Quattropani.

Matías Senatore, en tanto, aparece como una opción de consenso entre distintos espacios. Con amplia experiencia en gestión judicial, es director de la Oficina de Gestión de Audiencias y coordinador de la Oficina Judicial Penal, además de haber trabajado como secretario relator de la Corte.

Todo indica que noviembre será decisivo para conocer quién ocupará el sillón más alto del Ministerio Público Fiscal de San Juan.