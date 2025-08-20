El sanjuanino Guerrero dejó Boca y jugará en Platense

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/basquetplatense/status/1957901326932934841&partner=&hide_thread=false #LaLiga ¡Bienvenidos @juanmaguerrerom y @nicoburgos0!



El sanjuanino y juninense, provienen de Boca Juniors en las últimas temporadas, y formarán parte del plantel de Martín Yangüela para la 2025/26



¡A romperla toda muchachos!



— Platense Básquetbol (@basquetplatense) August 19, 2025

“Estoy ansioso por arrancar la pretemporada. Platense es un club familiar, con buenas instalaciones y preparado para competir”, expresó con entusiasmo en sus primeros días como jugador del Calamar.

En la pasada temporada Platense terminó en el septimo lugar en la fase regular con 38 partidos disputados con 53 puntos y para este presente año el histórico entrenador Alejandro Cholo Vázquez pasa a ser manager del equipo y la conducción técnica estará a cargo de Martín Yangüela

Sobre sus objetivos, Guerrero apuntó a la regularidad y al aporte colectivo: “Quiero dar lo máximo al club y crecer desde lo individual. El equipo tiene muchos jóvenes con ganas de destacarse, eso nos va a permitir entrenar fuerte y formar un grupo sólido”.

El básquet sanjuanino celebra un nuevo paso en la carrera de Guerrero, quien afrontará un desafío que promete ser clave en su desarrollo profesional.