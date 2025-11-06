El Dique Punta Negra se consolida como uno de los principales destinos turísticos de San Juan y se prepara para una nueva temporada con una mayor oferta de servicios y atractivos. Las autoridades impulsan una serie de iniciativas que buscan potenciar el uso recreativo del embalse y diversificar su propuesta turística.
El Punta Negra se prepara para una temporada con más servicios y atractivos
El principal destino turístico de verano en San Juan suma nuevas propuestas: playas internas, paseos náuticos, cenas privadas y proyectos de alojamiento sustentable.