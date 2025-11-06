"
El Punta Negra se prepara para una temporada con más servicios y atractivos

El principal destino turístico de verano en San Juan suma nuevas propuestas: playas internas, paseos náuticos, cenas privadas y proyectos de alojamiento sustentable.

El Dique Punta Negra se consolida como uno de los principales destinos turísticos de San Juan y se prepara para una nueva temporada con una mayor oferta de servicios y atractivos. Las autoridades impulsan una serie de iniciativas que buscan potenciar el uso recreativo del embalse y diversificar su propuesta turística.

Hasta hace poco, el uso del agua estaba restringido, pero desde el verano pasado se habilitó una zona de playa delimitada, con boyado, presencia de guardavidas y control policial. Esa medida marcó un punto de inflexión en la apertura del dique al público, permitiendo que visitantes y familias puedan permanecer más tiempo y disfrutar de la zona durante la tarde y el atardecer.

Entre las novedades previstas para la próxima temporada se destacan nuevas playas internas, a las que se podrá acceder mediante paseos en catamarán, y un parador exclusivo donde se ofrecerán cenas privadas y eventos para grupos reducidos. Estas iniciativas apuntan a ofrecer experiencias personalizadas en un entorno natural cuidado.

El plan contempla, además, la posibilidad de pernoctar en el área del dique, con la instalación de domos, tiny houses y cabañas ecológicas, adaptadas al paisaje y bajo criterios de sustentabilidad. Se busca así ampliar la estadía de los visitantes y convertir al dique en un polo turístico accesible y sustentable durante todo el año.

En paralelo, se analizan propuestas de inversión privada orientadas a fortalecer la infraestructura turística y a generar espacios de recreación nocturna, sin alterar el equilibrio ambiental del entorno. Cada uno de estos proyectos se encuentra bajo evaluación técnica de los organismos correspondientes, que determinan su viabilidad y condiciones de desarrollo.

El Dique Punta Negra, que en los últimos años se consolidó como uno de los lugares más visitados de la provincia, avanza así hacia una nueva etapa de crecimiento turístico, con el objetivo de posicionarse como un referente regional en turismo natural y de aventura.

