El Punta Negra se prepara para una temporada con más servicios y atractivos

El plan contempla, además, la posibilidad de pernoctar en el área del dique, con la instalación de domos, tiny houses y cabañas ecológicas, adaptadas al paisaje y bajo criterios de sustentabilidad. Se busca así ampliar la estadía de los visitantes y convertir al dique en un polo turístico accesible y sustentable durante todo el año.

image

En paralelo, se analizan propuestas de inversión privada orientadas a fortalecer la infraestructura turística y a generar espacios de recreación nocturna, sin alterar el equilibrio ambiental del entorno. Cada uno de estos proyectos se encuentra bajo evaluación técnica de los organismos correspondientes, que determinan su viabilidad y condiciones de desarrollo.

image

El Dique Punta Negra, que en los últimos años se consolidó como uno de los lugares más visitados de la provincia, avanza así hacia una nueva etapa de crecimiento turístico, con el objetivo de posicionarse como un referente regional en turismo natural y de aventura.