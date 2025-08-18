El programa Garrafa Hogar visitará estos departamentos

El operativo, coordinado por Defensa al Consumidor y llevado a cabo en conjunto con empresas mayoristas, busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada invernal.
Cronograma de reparto
Lunes 18 de agosto – Albardón
9:00 a 11:00 hs – Plaza Barrio San Roque, La Cañada.
11:30 a 13:30 hs – Plaza Evita, Distrito Campo Afuera.
Martes 19 de agosto – Iglesia
10:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal de Rodeo, calle Santo Domingo, Rodeo.
11:30 a 12:30 hs – Club Sportivo Pismanta, calle principal s/n, Las Flores.
13:00 a 14:00 hs – Obrador Municipal, Villa Iglesia.
Miércoles 20 de agosto – Rivadavia
9:00 a 11:00 hs – Merendero Bigotitos de Leche, lote 34, manzana 6, calle 10, La Bebida.
11:30 a 13:30 hs – Comuna de Marquesado, Av. Libertador y calle Comercio.
Jueves 21 de agosto – Santa Lucía
9:00 a 11:00 hs – Centro de Jubilados “Mis Abuelos”, calle Azcuénaga s/n, Barrio Difunta Correa.
11:30 a 13:30 hs – Unión Vecinal Barrio Itatí, manzana C, lote 4, calle Francisco Paolini.
Viernes 22 de agosto – 25 de Mayo
9:00 a 11:00 hs – Playón de calle 2, Barrio 25 de Mayo.
11:30 a 13:30 hs – Plaza de Casuarinas, Av. Ignacio de la Rosa y calle Quiroga.