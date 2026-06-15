Feriado nacional con mañana helada: la sensación térmica llegó a -1.6°C

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentó ligeramente nublado y con presencia de neblina en distintos sectores, lo que redujo la visibilidad y reforzó la sensación de frío entre los sanjuaninos.

Las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas. Para la tarde se espera una jornada más agradable, con una temperatura máxima prevista de 14°C y cielo con escasa nubosidad.