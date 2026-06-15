Este lunes feriado nacional comenzó con temperaturas muy bajas en la provincia. La sensación térmica descendió hasta los -1.6°C, mientras que la temperatura mínima registrada fue de 0°C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Feriado nacional con mañana helada: la sensación térmica llegó a -1.6°C
Este lunes feriado nacional comenzó con temperaturas muy bajas en la provincia. La sensación térmica descendió hasta los -1.6°C, mientras que la temperatura mínima registrada fue de 0°C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).