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Feriado nacional con mañana helada: la sensación térmica llegó a -1.6°C

Este lunes feriado nacional comenzó con temperaturas muy bajas en la provincia. La sensación térmica descendió hasta los -1.6°C, mientras que la temperatura mínima registrada fue de 0°C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este lunes feriado nacional comenzó con temperaturas muy bajas en la provincia. La sensación térmica descendió hasta los -1.6°C, mientras que la temperatura mínima registrada fue de 0°C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentó ligeramente nublado y con presencia de neblina en distintos sectores, lo que redujo la visibilidad y reforzó la sensación de frío entre los sanjuaninos.

Las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas. Para la tarde se espera una jornada más agradable, con una temperatura máxima prevista de 14°C y cielo con escasa nubosidad.

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En cuanto al pronóstico extendido, el SMN anticipa que este martes continuará el tiempo fresco. La temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C. Además, se prevé un cielo mayormente nublado durante gran parte del día.

Las bajas temperaturas continúan marcando el inicio de la semana en San Juan, en un contexto de condiciones típicas de la temporada invernal.

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