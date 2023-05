El pedido del pequeño sanjuanino que se hizo viral en el país

El plazo otorgado por la Justicia ya venció, la FDA (Food And Drugs Administration) en EEUU permitió la salida del medicamento para este caso y ANMAT autorizó su importación, pero el laboratorio, además de intentar maniobras judiciales para no cumplir el fallo no ha provisto el sotatercept ni ha comunicado a los padres un plazo de entrega.

Durante una entrevista con Canal 8, el papá de Rafa contó que el pequeño esta con asistencia respiratoria permanente y que ver como se deteriora con el paso del tiempo es desesperante. Más sabiendo que quien pone la traba es únicamente el laboratorio que elabora el medicamento.

LA LUCHA POR EL MEDICAMENTO PARA RAFA

con información de Change.org