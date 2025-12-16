El Paso de Agua Negra habilitado para cruzar a Chile

Entre ellos, el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, disponible de lunes a viernes de 9 a 18 horas, a través de los números 0800-222-6272 y 0800-333-0073. También se encuentra habilitada la línea del Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales, a los teléfonos (+54) 264 4307246, 4307251 y 4307208, o vía correo electrónico a [email protected].

Para quienes requieran asistencia consular en Chile, el Consulado General de la República Argentina en Valparaíso atiende de 9 a 17 horas y cuenta con una guardia exclusiva para emergencias. En tanto, Gendarmería Nacional Argentina, a través de la Sección Las Flores y el Escuadrón 25 Jáchal, mantiene guardias de prevención activas en la zona.

Además, ante cualquier emergencia sanitaria, se recuerda que el Hospital Tomás Perón, ubicado en Rodeo, departamento Iglesia, dispone del servicio de emergencias 107.

Finalmente, las autoridades recordaron que para comunicarse telefónicamente desde Argentina hacia Chile se debe marcar el código internacional +56, seguido del código de zona o del prefijo 9 en el caso de teléfonos celulares.

Se recomienda a los viajeros informarse previamente y planificar el cruce con antelación para garantizar un tránsito seguro y ordenado.