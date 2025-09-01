El Municipio de Chimbas asisitó a más de 500 familias este domingo

Según el informe oficial, más de 500 familias recibieron asistencia directa, especialmente con la entrega de nylons para proteger viviendas afectadas por filtraciones. Además, se brindó ayuda puntual en más de 50 casos, y se abordaron ocho situaciones complejas que podrían derivar en evacuaciones si las condiciones lo requieren. Estos últimos casos están siendo monitoreados por personal municipal y Bomberos Voluntarios de Chimbas, quienes confirmaron que el seguimiento continuará durante este lunes.

Asimismo, se registraron otros 50 casos de menor gravedad, que serán atendidos en las próximas horas para garantizar soluciones a corto plazo.