Durnate el domingo, el Municipio de Chimbas desplegó un amplio operativo de asistencia ante las intensas lluvias que afectaron la zona. Desde las primeras horas del día, la intendenta Daniela Rodríguez, junto a su equipo, recorrió los sectores más comprometidos, atendió a vecinos que se acercaron al edificio municipal y respondió a los pedidos ingresados por redes sociales y la línea gratuita oficial.
El Municipio de Chimbas asisitó a más de 500 familias este domingo
A raíz de las lluvias continuas durante todo la jornada, más de 500 familias fueron afectadas por las inclemencias climáticas.