"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Chimbas

El Municipio de Chimbas asisitó a más de 500 familias este domingo

A raíz de las lluvias continuas durante todo la jornada, más de 500 familias fueron afectadas por las inclemencias climáticas.

Durnate el domingo, el Municipio de Chimbas desplegó un amplio operativo de asistencia ante las intensas lluvias que afectaron la zona. Desde las primeras horas del día, la intendenta Daniela Rodríguez, junto a su equipo, recorrió los sectores más comprometidos, atendió a vecinos que se acercaron al edificio municipal y respondió a los pedidos ingresados por redes sociales y la línea gratuita oficial.

Según el informe oficial, más de 500 familias recibieron asistencia directa, especialmente con la entrega de nylons para proteger viviendas afectadas por filtraciones. Además, se brindó ayuda puntual en más de 50 casos, y se abordaron ocho situaciones complejas que podrían derivar en evacuaciones si las condiciones lo requieren. Estos últimos casos están siendo monitoreados por personal municipal y Bomberos Voluntarios de Chimbas, quienes confirmaron que el seguimiento continuará durante este lunes.

Asimismo, se registraron otros 50 casos de menor gravedad, que serán atendidos en las próximas horas para garantizar soluciones a corto plazo.

Te puede interesar...

Desde el municipio destacaron que toda la asistencia brindada se realizó con recursos propios, reafirmando el compromiso de la gestión local con los chimberos en momentos críticos.

Temas

Te puede interesar