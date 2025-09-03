Djokovic ganó y habrá duelo con Alcaraz en semis del US Open

En el primer set, Djokovic dominó de principio a fin. El serbio consiguió el único quiebre que necesitó en el segundo juego, con una derecha paralela que su rival no pudo devolver, Djokovic se mantuvo efectivo en su servicio, levantó seis puntos de quiebre y cerró el set con un revés profundo, que Fritz no pudo devolver dentro de los márgenes de la cancha.

En un segundo set en el que ambos jugadores pudieron mantener sus servicios durante seis juegos, el serbio de 38 años pudo quedarse con el servicio de su rival en el séptimo game, con un buen revés cruzado para devolver un drop.

Fritz pudo quedarse con el saque de su rival por primera vez en el décimo juego, con un tiro corto del serbio que no pudo pasar la red, pero los nervios le ganaron: en el juego siguiente no tuvo un buen nivel y tuvo dos dobles faltas, en el primer y último punto, otorgándole el quiebre en bandeja a Djokovic. Sacando para set, una buena derecha a la carrera y centralizada del serbio no pudo ser devuelta con precisión por Fritz, para quedarse con el parcial por 7-5.

En el tercer set, obligado a ganar para no irse del partido, se vio la mejor versión del norteamericano. El jugador de 28 años se quedó con un quiebre vital en el cuarto juego, con una buena derecha paralela tras un drop poco efectivo de Djokovic, y corrió con ventaja durante todo el parcial. Cerrando sus dos juegos al servicio siguientes con aces, Fritz sacó para set y lo cerró con una volea cruzada con el revés, para el 6-3 final y forzar una cuarta manga.

Con un cuarto parcial en el que no hubo fisuras por ninguno de los dos lados, con nueve juegos en los que no hubo puntos de quiebre, el estadounidense Taylor Fritz llegó al décimo game en desventaja por 5-4, pero con su servicio, aunque la presión le volvió a llegar, al igual que en el segundo set.

Con algunos errores pero, sobre todo, dejando pasar oportunidades para atacar y acelerar el juego, Fritz otorgó un total de tres match points y, aunque salvó los primeros dos, una inoportuna doble falta le dio el triunfo al inoxidable serbio Novak Djokovic, quien se desquitó ante un público que lo maltrató durante toda la noche y se dio el lujo de festejar su clasificación bailando.