El martes, las provincias vuelven a insistir con alternativas de cara al presupuesto 2019

Hay incertidumbre y las arcas públicas se mantienen en vilo por lo que ocurrirá con el dólar y con las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, si bien San Juan es una de las pocas provincias que tiene una situación financiera equilibrada, la preocupación por lo que ocurrirá con el presupuesto 2019 está latente. Por eso, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni se encontrará con sus pares, este martes en Casa Rosada, para ordenar los pedidos y alternativas que presentarán ante la Nación.













La idea es juntarse para tomar una decisión en cuanto al camino que transitarán para buscar la salida a la crisis que atraviesa el país y amortiguar el impacto para la ciudadanía. De esta reunión se espera tener en claro si los gobernadores del PJ podrán reunirse con Macri, tal como lo hicieron los mandatarios de su mismo color político. Mientras tanto, San Juan se mantendrá en la firme postura de "ir para adelante, mancomunadamente, con el resto de las provincias del PJ. Entendemos que tiene que haber un pedido en común, no hay que velar por cuestiones individuales", remarcó el funcionario uñaquista a sanjuan8.com.









Del otro lado de la vereda está parada la Nación, que sostiene que negociar cuestiones presupuestarias en este momento es "imprudente". Esto ocurre por varias razones que tienen que ver con la acelerada corrida del dólar, que registró marcas históricas en los últimos días de la semana anterior, cerrando finalmente el viernes en $38,20 y en la seguidilla de ajustes e impuestos que planean incluir para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta crisis económica que atraviesa el país, tensa las negociaciones con los distritos por cuestiones presupuestarias. En este marco, San Juan forma parte de las provincias opositoras que decidieron ser prudentes y acompañar al gobierno en este lapso tormentoso, pero no a cualquier precio, ya que como el propio Sergio Uñac lo expresó, el límite es cuando el ajuste impacta de manera directa en la economía familiar.









El gobernador manifestó el miércoles último que "no tenemos que hablar más de ajuste, a diario, y a renglón seguido recomendó que "hay dos maneras de bajar el déficit fiscal: "ajustando y que la economía caiga o, la manera menos dolorosa para los argentinos, hacerla crecer, aunque sea mínimamente, mediante la creación de empleo. Ese es el desafío. Tenemos que dejar de achicarnos y tratar de expandir la economía, pero fundamentalmente debemos recuperar el ánimo de los argentinos que está por lo menos vapuleado".









En este contexto aparecen diversas alternativas que buscan paliar el ajuste impuesto por el Gobierno nacional. Una de ellas nace tras la eliminación del Fondo Federal Solidario de la Soja, conocido como "fondo sojero". Con esta medida San Juan pierde unos $400 millones en lo que resta del año y el doble para 2019. Esta porción monetaria iba a ser destinada a la obra pública, tal como viene ocurriendo desde 2009; los más beneficiados por este aporte eran los municipios que recibían el 70% del total para pavimentación, alumbrado, construcción de espacios públicos etc. Con la quita de este beneficio, muchos se dirigieron a la Corte Suprema de Justicia, tal como Chubut y como estaría pensando hacer Tucumán. Lo cierto es que, trascendió que este sería uno de los puntos a tener en consideración este martes en Casa Rosada, pero San Juan no planea hacer un planteo similar. "Es probable que algún ministro esté pensando en solicitar el regreso del fondo sojero. Lo cierto es que nosotros no lo hemos analizado. Ni lo descartamos, ni lo afirmamos. Hoy sería una especulación hablar de eso", según dijo Gattoni.