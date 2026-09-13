Radio Calingasta celebró este domingo 13 de septiembre cuatro décadas de transmisión ininterrumpida al servicio de la comunidad del departamento. La emisora emitió por primera vez el 13 de septiembre de 1986 desde la localidad de Tamberías, impulsada por su propietario Don Jorge Enrique Estornell junto a su esposa Ana, y con la dirección inicial de Don Víctor Hugo Echegaray. Bajo la sigla LRJ 201 y en la frecuencia AM 990, se convirtió en la primera radio privada en área de frontera de la provincia de San Juan.
Cuatro décadas de aire: Radio Calingasta celebró su aniversario
Fundada el 13 de septiembre de 1986 en Tamberías por Jorge Enrique Estornell, la emisora pionera nació para afianzar la identidad argentina en zona de frontera.