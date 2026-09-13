"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Calingasta

Cuatro décadas de aire: Radio Calingasta celebró su aniversario

Fundada el 13 de septiembre de 1986 en Tamberías por Jorge Enrique Estornell, la emisora pionera nació para afianzar la identidad argentina en zona de frontera.

Radio Calingasta celebró este domingo 13 de septiembre cuatro décadas de transmisión ininterrumpida al servicio de la comunidad del departamento. La emisora emitió por primera vez el 13 de septiembre de 1986 desde la localidad de Tamberías, impulsada por su propietario Don Jorge Enrique Estornell junto a su esposa Ana, y con la dirección inicial de Don Víctor Hugo Echegaray. Bajo la sigla LRJ 201 y en la frecuencia AM 990, se convirtió en la primera radio privada en área de frontera de la provincia de San Juan.

La emisora nació con el slogan "Voz y presencia argentina en áreas de frontera", debido a la necesidad de reforzar la soberanía cultural en un territorio donde la señal de los medios de comunicación de Chile tenía una fuerte presencia en la vida cotidiana de los pobladores. Con el paso de los años y la vasta extensión del departamento, donde las distancias entre localidades alcanzan hasta los 80 kilómetros entre Barreal y Villanueva, la radio se consolidó como un medio fundamental para mantener comunicados a los vecinos.

Tras el fallecimiento de Echegaray en 1994, la dirección de la radio quedó a cargo de Carlos Herrera, quien continúa al frente de la emisora hasta la actualidad. Este nuevo aniversario representa un hito en la trayectoria de la señal, reafirmando su función social e informativa dentro del departamento.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar