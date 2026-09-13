Cuatro décadas de aire: Radio Calingasta celebró su aniversario

La emisora nació con el slogan "Voz y presencia argentina en áreas de frontera", debido a la necesidad de reforzar la soberanía cultural en un territorio donde la señal de los medios de comunicación de Chile tenía una fuerte presencia en la vida cotidiana de los pobladores. Con el paso de los años y la vasta extensión del departamento, donde las distancias entre localidades alcanzan hasta los 80 kilómetros entre Barreal y Villanueva, la radio se consolidó como un medio fundamental para mantener comunicados a los vecinos.

Tras el fallecimiento de Echegaray en 1994, la dirección de la radio quedó a cargo de Carlos Herrera, quien continúa al frente de la emisora hasta la actualidad. Este nuevo aniversario representa un hito en la trayectoria de la señal, reafirmando su función social e informativa dentro del departamento.