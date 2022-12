El infierno de una familia, víctima de reiterados ataques de sus vecinos

"Tenemos mucho miedo. Nos tiraron una botella y casi golpean en la cabeza a mi bebé", dijo Melisa Tejada, a sanjuan8.com, quien lleva tres meses de embarazo con riesgo.

Todo comenzó cuando ella denunció que sus vecinos le habían robado un cartel y bebidas alcohólicas. La familia de los sujetos involucrados irrumpió en su propiedad, tal como se ve en las imágenes, y su calvario comenzó.

Atacaron a un kiosquero y su familia en La Bebida.

"Nosotros no buscamos que nos den una casa. Lo que queremos es que el IPV nos considere la posibilidad de cambiar de vivienda. Entregamos ésta y que nos la permuten por otra. No podemos vivir acá. Tenemos miedo. Yo tengo miedo de perder a mi bebé o que le hagan algo a mis hijos. No se puede vivir así", lamentó.