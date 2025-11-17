El lunes 17 de noviembre arranca con un clima típicamente pre-veraniego en San Juan. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mañana comenzó con 12.5°C, cielo completamente despejado, humedad del 59% y vientos leves del noroeste a 6 km/h. La presión se ubicó en 948.6 hPa y la visibilidad se mantuvo en 15 kilómetros, con un amanecer a las 06:26.
San Juan 8 > San Juan > San Juan
Lunes con sol pleno y regreso del calor: se espera una máxima de 32°C
La semana comienza con cielo despejado y un marcado ascenso de temperatura. El SMN reportó 12.5°C en las primeras horas, humedad del 59% y vientos leves del noroeste.