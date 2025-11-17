Lunes con sol pleno y regreso del calor: se espera una máxima de 32°C

Con el correr de las horas, el sol tomará la posta y empujará el termómetro hacia arriba: la máxima prevista es de 32°C, marcando un claro retorno del calor luego de un fin de semana ventoso e inestable.

Para los próximos días, el pronóstico oficial actualizado a las 06:01 indica continuidad del tiempo cálido, con mínimas elevadas y jornadas mayormente despejadas.