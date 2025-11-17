El Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres, Géneros y Diversidades expresó su profundo rechazo al decreto presidencial que reduce a una jornada anual las actividades del programa “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en los establecimientos educativos de todo el país.
El Consejo de la Mujer exigió mantener el programa "Educar en Igualdad"
El organismo alertó sobre el retroceso que implica limitar a una sola jornada anual el programa nacional de prevención de violencia de género.