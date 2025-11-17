"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > CONSEJO DE LA MUJER

El Consejo de la Mujer exigió mantener el programa "Educar en Igualdad"

El organismo alertó sobre el retroceso que implica limitar a una sola jornada anual el programa nacional de prevención de violencia de género.

El Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres, Géneros y Diversidades expresó su profundo rechazo al decreto presidencial que reduce a una jornada anual las actividades del programa “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en los establecimientos educativos de todo el país.

Desde el organismo señalaron que la medida representa un grave retroceso en materia de derechos y políticas de prevención, y exigieron que San Juan garantice la continuidad total de las jornadas en todos los niveles educativos.

El Consejo recordó que estas instancias de formación y reflexión, creadas por la Ley Nacional N.º 27.234 en 2015, son “una herramienta fundamental para abordar las distintas formas de violencia y promover los derechos humanos de mujeres y diversidades en el ámbito escolar”.

Te puede interesar...

Asimismo, advirtieron que lo dispuesto por el Decreto Presidencial 436/2025 contradice lo establecido por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que obliga al Estado a asegurar su protección y bienestar.

Ante este panorama, el organismo elevó recomendaciones al Poder Ejecutivo provincial y al Ministerio de Educación para:

  • Mantener las jornadas Educar en Igualdad en todas las escuelas.

  • Garantizar acciones de sensibilización para estudiantes.

  • Fortalecer la formación docente en perspectiva de género.

  • Implementar campañas visuales de concientización dentro de los establecimientos.

A pocos días de conmemorarse el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el Consejo señaló que aún no ha recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades provinciales.

“El Estado debe estar presente y reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, capaces de aprender, cuidarse y construir vínculos respetuosos. La educación y la información son Derechos Humanos”, concluyeron.

Temas

Te puede interesar