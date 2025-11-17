El Consejo de la Mujer exigió mantener el programa "Educar en Igualdad"

Asimismo, advirtieron que lo dispuesto por el Decreto Presidencial 436/2025 contradice lo establecido por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que obliga al Estado a asegurar su protección y bienestar.

Ante este panorama, el organismo elevó recomendaciones al Poder Ejecutivo provincial y al Ministerio de Educación para:

Mantener las jornadas Educar en Igualdad en todas las escuelas.

Garantizar acciones de sensibilización para estudiantes.

Fortalecer la formación docente en perspectiva de género.

Implementar campañas visuales de concientización dentro de los establecimientos.

A pocos días de conmemorarse el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el Consejo señaló que aún no ha recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades provinciales.

“El Estado debe estar presente y reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, capaces de aprender, cuidarse y construir vínculos respetuosos. La educación y la información son Derechos Humanos”, concluyeron.