El Gobierno informó el estado del Paso de Agua Negra

El Paso está habilitado de 7 a 17. Desde la cartera provincial se recomienda a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad.

El Ministerio de Gobierno dio a conocer este miércoles el estado actualizado del Paso Internacional de Agua Negra, correspondiente a la Ruta Nacional 150. Según el comunicado oficial emitido a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 07:00 a 17:00 horas.

Desde la cartera provincial se recomienda a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el recorrido, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre la traza.

Asimismo, se recordó la importancia de informarse previamente sobre las condiciones del camino y contar con la documentación obligatoria para el cruce internacional.

Teléfonos de utilidad

  • Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

    Lunes a viernes de 9 a 18 horas

    0800-222-6272 / 0800-333-0073

  • Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

    Tel: (+54) 264 4307246 / 4307251 / 4307208

    Email: [email protected]

  • Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

    Tel: (+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539

    Guardia: (+56) 9 93238104 (solo emergencias)

    Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región

    Email: [email protected]

    Horario: 09:00 a 17:00

  • Gendarmería Nacional Argentina

    Sección Las Flores: (+54) 2647 497002

    Escuadrón 25 Jáchal: (+54) 2647 420473

  • Dirección Nacional de Vialidad

    Tel: (+54) 264 4213534 / 4212966 / 4212532

    Email: [email protected]

  • Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

    Rodeo, Iglesia – Emergencias: 107

Finalmente, se recordó que para comunicarse telefónicamente desde Argentina hacia Chile se debe marcar (+56), seguido del código de área correspondiente (para La Serena–Coquimbo es 51) y el número deseado; en el caso de celulares, (+56) 9 más el número del móvil.

