El Gobierno informó el estado del Paso de Agua Negra

Desde la cartera provincial se recomienda a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las precauciones durante el recorrido, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre la traza.

Asimismo, se recordó la importancia de informarse previamente sobre las condiciones del camino y contar con la documentación obligatoria para el cruce internacional.