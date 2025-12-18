El Ministerio de Gobierno dio a conocer este miércoles el estado actualizado del Paso Internacional de Agua Negra, correspondiente a la Ruta Nacional 150. Según el comunicado oficial emitido a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 07:00 a 17:00 horas.
El Gobierno informó el estado del Paso de Agua Negra
El Paso está habilitado de 7 a 17. Desde la cartera provincial se recomienda a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad.