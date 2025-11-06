Educación da de baja a personal que cobrarba, pero no trabajaba

"Desde el inicio de la gestión vimos que había personas que no figuraban en las plantas funcionales de las escuelas. Se les pidió que justificaran su lugar de trabajo, y quienes no pudieron hacerlo fueron dados de baja”, indicó la funcionaria.

El procedimiento se llevó adelante en conjunto con la Secretaría de Hacienda, lo que permitió cruzar datos y detectar casos de agentes que, pese a contar con número de CUIL y percibir haberes, no tenían un puesto asignados.