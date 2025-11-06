Durante una conferencia de prensa, la ministra de Educación confirmó que desde el principio de la gestión se está realizando un relevamiento que permitirá contar con información estadística precisa y actualizada sobre la planta docente de la provincia de San Juan.
San Juan 8 > San Juan > Educación
Educación da de baja a personal que cobrarba, pero no trabajaba
La ministra de Educación, Silvia Fuentes, comentó que se sacó del sistema a las personas que no pudieron justificar porque cobraban y no tenian un lugar de trabajo.