Dónde estará el Vacunatorio Móvil durante este fin de semana

Durante estas jornadas, se aplicarán vacunas del calendario oficial, tales como:

Antigripal (para personas incluidas en grupos de riesgo),

(para personas incluidas en grupos de riesgo), Vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR),

Dosis de refuerzo contra COVID-19,

Hepatitis, entre otras.

El objetivo principal es facilitar el acceso de la comunidad a la vacunación y promover el cumplimiento del calendario nacional, aprovechando espacios de alta circulación para llegar a más personas de manera segura y eficiente.

El vacunatorio móvil es una unidad innovadora que funciona con energía solar y permite conservar en óptimas condiciones las vacunas mientras recorre diferentes espacios públicos.

Se invita a toda la comunidad a acercarse con carnet de vacunación y DNI. La atención es gratuita.