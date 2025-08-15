"
Dónde estará el Vacunatorio Móvil durante este fin de semana

Este sábado 16 y domingo 17 de agosto, continúa el cronograma de vacunación en toda la población sanjuanina a través del Vacunatorio Móvil Solar.

Este fin de semana, el Vacunatorio Móvil Solar estará presente en los siguientes puntos:

  • Sábado 16 de agosto: Feria Agroproductiva en el Paseo Las Palmeras, de 9 a 14 horas.
  • Domingo 17 de agosto: Parque de Mayo, zona de juegos, de 16 a 20 horas.

Esta iniciativa se lleva adelante a través del Programa Provincial de Inmunizaciones, dependiente de la División Epidemiología, del Departamento de Medicina Sanitaria, bajo la órbita de la Secretaría Técnica ministerial.

Durante estas jornadas, se aplicarán vacunas del calendario oficial, tales como:

  • Antigripal (para personas incluidas en grupos de riesgo),
  • Vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR),
  • Dosis de refuerzo contra COVID-19,
  • Hepatitis, entre otras.

El objetivo principal es facilitar el acceso de la comunidad a la vacunación y promover el cumplimiento del calendario nacional, aprovechando espacios de alta circulación para llegar a más personas de manera segura y eficiente.

El vacunatorio móvil es una unidad innovadora que funciona con energía solar y permite conservar en óptimas condiciones las vacunas mientras recorre diferentes espacios públicos.

Se invita a toda la comunidad a acercarse con carnet de vacunación y DNI. La atención es gratuita.

