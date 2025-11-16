San Juan transita un domingo marcado por el viento y la inestabilidad. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, a las 08:00 la temperatura era de 20.2°C con cielo ligeramente nublado, una humedad del 38% y presión de 946 hPa. El viento sopla desde el sur a 38 km/h, reduciendo la sensación térmica y dejando una mañana fresca y movida.
Domingo ventoso en San Juan: rige alerta por lluvias y ráfagas del sur
El SMN informó que las ráfagas del sur podrían superar los 50 km/h y no se descartan precipitaciones aisladas hacia la tarde.