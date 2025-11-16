"
Domingo ventoso en San Juan: rige alerta por lluvias y ráfagas del sur

El SMN informó que las ráfagas del sur podrían superar los 50 km/h y no se descartan precipitaciones aisladas hacia la tarde.

San Juan transita un domingo marcado por el viento y la inestabilidad. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, a las 08:00 la temperatura era de 20.2°C con cielo ligeramente nublado, una humedad del 38% y presión de 946 hPa. El viento sopla desde el sur a 38 km/h, reduciendo la sensación térmica y dejando una mañana fresca y movida.

Para esta jornada se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 26°C, con probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40% durante el día. Aunque el panorama no anticipa tormentas fuertes, sí existe la posibilidad de chaparrones aislados, especialmente hacia la tarde.

El viento será protagonista: las ráfagas podrían llegar a 59 km/h, principalmente en horas de la mañana y el mediodía. Con el correr del día, se espera que la intensidad disminuya levemente, aunque persistirá la circulación desde el sector sureste.

La visibilidad se mantiene en 15 km y el sol salió a las 06:26, con puesta prevista para las 20:12, según datos del Servicio de Hidrografía Naval.

Un domingo variable, con viento firme y la posibilidad latente de algunas gotas: así se presenta esta jornada en San Juan.

