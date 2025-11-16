Domingo ventoso en San Juan: rige alerta por lluvias y ráfagas del sur

Para esta jornada se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 26°C, con probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40% durante el día. Aunque el panorama no anticipa tormentas fuertes, sí existe la posibilidad de chaparrones aislados, especialmente hacia la tarde.

El viento será protagonista: las ráfagas podrían llegar a 59 km/h, principalmente en horas de la mañana y el mediodía. Con el correr del día, se espera que la intensidad disminuya levemente, aunque persistirá la circulación desde el sector sureste.