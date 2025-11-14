El cometa Lemmon, visible en San Juan: así lo fotografiaron en la UNSJ

No está definido cuándo volverá a verse este cometa, debido a que es no periódico. Su último paso se registró hace unos 1350 años, un intervalo relativamente breve para este tipo de cuerpos.

Otro de los objetos que llamó la atención recientemente es el cometa C/2025 R2 (SWAN), descubierto el 11 de julio por un aficionado ruso mediante imágenes captadas por la sonda espacial SOHO, una misión conjunta de NASA y ESA. González destacó que el Observatorio Cesco funciona como soporte de esa misión, ya que allí se encuentra el telescopio MICA, cuyo espejo es gemelo del coronógrafo utilizado por SOHO. El cometa SWAN aún puede verse con binoculares y se ubica alto en el cielo desde el inicio de la noche, cerca de estrellas brillantes que facilitan su localización.

También está el cometa 3I Atlas, descubierto el 1 de julio y que el 29 de octubre alcanzó su perihelio. Se trata de un objeto de órbita abierta que atraviesa el sistema solar sin regresar. Viaja a unos 56 km por segundo y todavía es perceptible con binoculares o telescopios pequeños cerca de las 4 de la mañana, mirando hacia el Este.

El 2025 se convirtió así en un año excepcional para la observación de cometas desde San Juan, con objetos de distinto origen y comportamiento que pueden observarse con equipos de aficionados y desde los observatorios de la Universidad Nacional de San Juan.