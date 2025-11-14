El astrónomo Eric González, integrante del Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” de la UNSJ, logró registrar una imagen del cometa C2025 A6 Lemmon, uno de los tres objetos que este año pasan relativamente cerca de la Tierra. El cometa, descubierto el 3 de enero por un telescopio instalado en Mount Lemmon, en Arizona, puede observarse desde la provincia y con mayor claridad desde las instalaciones del Observatorio “Carlos Ulrico Cesco”, en Barreal.
El cometa Lemmon, visible en San Juan: así lo fotografiaron en la UNSJ
