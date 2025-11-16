La docente que representará a Rawson con una app que organiza el trabajo educativo

Su emprendimiento nació desde su propia experiencia como docente. Outblip es una aplicación móvil y una plataforma web pensada para disminuir la carga administrativa de los educadores y centralizar las tareas dentro y fuera del aula de forma ágil y sencilla.

“Los docentes sabemos lo que se vive en el aula. Por eso creamos una herramienta que ordena, simplifica y permite dedicar más tiempo a lo importante: enseñar”, explica Gabriela, convencida de que la tecnología también puede nacer desde quienes están frente a los estudiantes todos los días.

Un encuentro que potenció a 38 emprendedoras

Las jornadas organizadas por Conexión reunieron no solo a las 19 representantes que subirán al escenario principal de la Fiesta del Sol, sino también a las emprendedoras que obtuvieron el segundo puesto. Fueron en total 38 mujeres que compartieron dinámicas, juegos, capacitación y un espacio de crecimiento profesional y emocional.

“Aprendimos sobre modelos de negocio, cómo hacer un pitch, presentamos nuestro trabajo al ministro y al equipo del Ministerio de Producción. Nos emocionamos, nos reímos, formamos vínculos. Fue espectacular”, contó.

Un mensaje que nace desde lo rural

Gabriela dicta clases en una escuela rural de San Martín. Desde allí, su mirada toma otra dimensión. “Me llevo algo que no voy a olvidar jamás. Como mujer, como emprendedora, como docente. Me llevo contactos, amistades, emociones. Y también historias para contarle a mis alumnos, a mi comunidad. Que se animen, que crean en sus ideas.”

“La tecnología se puede crear desde cualquier lugar”

Al cerrar la entrevista, dejó un mensaje claro, dirigido a todas las mujeres que sueñan con emprender:

“Deseo que más mujeres se animen a formar parte de la economía del conocimiento. La tecnología se puede crear desde cualquier lugar. Cualquier mujer puede proyectarse, puede generar empleo, puede superarse.”