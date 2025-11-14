"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > rugby

Rugby: inicia el Campeonato Argentino Juvenil M17 en San Juan

El campeonato será desde el 16 de noviembre hasta el domingo 23 con la presencia de 16 selecciones.

San Juan será sede de la etapa decisiva del Campeonato Argentino Juvenil de Rugby M17 2025, que comenzará este domingo 16 de noviembre con la Fecha 3 en el formato Concentrado.

Las tres jornadas de competencia se disputarán íntegramente en el San Juan Rugby Club, ubicado en calle 12 de Octubre esquina Pellegrini, departamento Santa Lucía.

El Concentrado reúne a las uniones participantes de las Zonas Campeonato y Ascenso, dando inicio a una semana de alto nivel competitivo, formación técnica y actividades UAR para jugadores, entrenadores y staffs.

Te puede interesar...

Fecha 3 – domingo 16 de noviembre

San Juan Rugby Club – Jornada matutina

Partido 17 – 09:00

Mar del Plata vs Uruguay

Partido 18 – 09:00

Tucumán vs Salta

Partido 19 – 10:30

Sanjuanina vs Oeste

Partido 20 – 10:30

Cordobesa vs Alto Valle

Partido 21 – 12:00

Chile vs Santiagueña

Partido 22 – 12:00

Rosario vs Cuyo

Partido 23 – 13:30

Entrerriana vs Nordeste

Partido 24 – 13:30

Buenos Aires vs Santafesina

Esta jornada marca el inicio oficial del Concentrado, con todas las delegaciones ya instaladas en la provincia.

Actividades paralelas UAR – Alto Rendimiento

Martes 18 de noviembre

19:30 – Salón Concord, Hotel Del Bono Central

Charla “Alto Rendimiento”

A cargo de Javier Villa

Dirigido a staff de equipos CAJ

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

10:00 – Hoteles de equipos

Entrevistas Alto Rendimiento con Uniones

A cargo de Staff M20 AR

19:00 – Del Bono Beach

Charla “Rugby, conciencia y cultura”

A cargo de Eliseo Pérez y Marcelo Loffreda

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

10:00 – Hoteles de equipos

Entrevistas Alto Rendimiento con Uniones

A cargo de Staff M20 AR

19:00 – Salón Concord, Hotel Del Bono Central

Charla Alto Rendimiento

Devolución del Mundial M20 y desarrollo del jugador juvenil

A cargo de Staff M20 AR

ACTIVIDAD ESPECIAL – PILETA

Durante la semana, las delegaciones tendrán acceso programado a actividades recreativas y de recuperación en pileta, coordinadas entre UAR y los hoteles sede, como parte del trabajo de regeneración y manejo de cargas del Concentrado.

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE

Fecha 4 del Campeonato y 2ª Jornada del Concentrado

El miércoles 19 se disputarán los cruces definidos por posiciones de zona (1° vs 2° y 3° vs 4°), constituyendo las semifinales del Campeonato en sus dos niveles: Campeonato y Ascenso.

Domingo 23 de noviembre

Finales del Campeonato Argentino Juvenil M17 y Final del Select 12

La última jornada del Concentrado definirá:

Final de Zona Campeonato

Final de Zona Ascenso

Partidos por posiciones

Final del Select 12: Unión Austral vs Paraguay

La final del Select 12 determina el ascenso directo al Argentino Juvenil M17 2026.

Temas

Te puede interesar