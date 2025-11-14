Rugby: inicia el Campeonato Argentino Juvenil M17 en San Juan

Fecha 3 – domingo 16 de noviembre
San Juan Rugby Club – Jornada matutina
Partido 17 – 09:00
Mar del Plata vs Uruguay
Partido 18 – 09:00
Tucumán vs Salta
Partido 19 – 10:30
Sanjuanina vs Oeste
Partido 20 – 10:30
Cordobesa vs Alto Valle
Partido 21 – 12:00
Chile vs Santiagueña
Partido 22 – 12:00
Rosario vs Cuyo
Partido 23 – 13:30
Entrerriana vs Nordeste
Partido 24 – 13:30
Buenos Aires vs Santafesina
Esta jornada marca el inicio oficial del Concentrado, con todas las delegaciones ya instaladas en la provincia.
Actividades paralelas UAR – Alto Rendimiento
Martes 18 de noviembre
19:30 – Salón Concord, Hotel Del Bono Central
Charla “Alto Rendimiento”
A cargo de Javier Villa
Dirigido a staff de equipos CAJ
JUEVES 20 DE NOVIEMBRE
10:00 – Hoteles de equipos
Entrevistas Alto Rendimiento con Uniones
A cargo de Staff M20 AR
19:00 – Del Bono Beach
Charla “Rugby, conciencia y cultura”
A cargo de Eliseo Pérez y Marcelo Loffreda
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
10:00 – Hoteles de equipos
Entrevistas Alto Rendimiento con Uniones
A cargo de Staff M20 AR
19:00 – Salón Concord, Hotel Del Bono Central
Charla Alto Rendimiento
Devolución del Mundial M20 y desarrollo del jugador juvenil
A cargo de Staff M20 AR
ACTIVIDAD ESPECIAL – PILETA
Durante la semana, las delegaciones tendrán acceso programado a actividades recreativas y de recuperación en pileta, coordinadas entre UAR y los hoteles sede, como parte del trabajo de regeneración y manejo de cargas del Concentrado.
MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE
Fecha 4 del Campeonato y 2ª Jornada del Concentrado
El miércoles 19 se disputarán los cruces definidos por posiciones de zona (1° vs 2° y 3° vs 4°), constituyendo las semifinales del Campeonato en sus dos niveles: Campeonato y Ascenso.
Domingo 23 de noviembre
Finales del Campeonato Argentino Juvenil M17 y Final del Select 12
La última jornada del Concentrado definirá:
Final de Zona Campeonato
Final de Zona Ascenso
Partidos por posiciones
Final del Select 12: Unión Austral vs Paraguay
La final del Select 12 determina el ascenso directo al Argentino Juvenil M17 2026.