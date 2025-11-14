Rugby: inicia el Campeonato Argentino Juvenil M17 en San Juan

Fecha 3 – domingo 16 de noviembre

San Juan Rugby Club – Jornada matutina

Partido 17 – 09:00

Mar del Plata vs Uruguay

Partido 18 – 09:00

Tucumán vs Salta

Partido 19 – 10:30

Sanjuanina vs Oeste

Partido 20 – 10:30

Cordobesa vs Alto Valle

Partido 21 – 12:00

Chile vs Santiagueña

Partido 22 – 12:00

Rosario vs Cuyo

Partido 23 – 13:30

Entrerriana vs Nordeste

Partido 24 – 13:30

Buenos Aires vs Santafesina

Esta jornada marca el inicio oficial del Concentrado, con todas las delegaciones ya instaladas en la provincia.

Actividades paralelas UAR – Alto Rendimiento

Martes 18 de noviembre

19:30 – Salón Concord, Hotel Del Bono Central

Charla “Alto Rendimiento”

A cargo de Javier Villa

Dirigido a staff de equipos CAJ

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

10:00 – Hoteles de equipos

Entrevistas Alto Rendimiento con Uniones

A cargo de Staff M20 AR

19:00 – Del Bono Beach

Charla “Rugby, conciencia y cultura”

A cargo de Eliseo Pérez y Marcelo Loffreda

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

10:00 – Hoteles de equipos

Entrevistas Alto Rendimiento con Uniones

A cargo de Staff M20 AR

19:00 – Salón Concord, Hotel Del Bono Central

Charla Alto Rendimiento

Devolución del Mundial M20 y desarrollo del jugador juvenil

A cargo de Staff M20 AR

ACTIVIDAD ESPECIAL – PILETA

Durante la semana, las delegaciones tendrán acceso programado a actividades recreativas y de recuperación en pileta, coordinadas entre UAR y los hoteles sede, como parte del trabajo de regeneración y manejo de cargas del Concentrado.

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE

Fecha 4 del Campeonato y 2ª Jornada del Concentrado

El miércoles 19 se disputarán los cruces definidos por posiciones de zona (1° vs 2° y 3° vs 4°), constituyendo las semifinales del Campeonato en sus dos niveles: Campeonato y Ascenso.

Domingo 23 de noviembre

Finales del Campeonato Argentino Juvenil M17 y Final del Select 12

La última jornada del Concentrado definirá:

Final de Zona Campeonato

Final de Zona Ascenso

Partidos por posiciones

Final del Select 12: Unión Austral vs Paraguay

La final del Select 12 determina el ascenso directo al Argentino Juvenil M17 2026.