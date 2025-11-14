"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > dólar blue

El dólar blue bajó en San Juan: a cuánto cerró

El dólar blue bajó $10 en San Juan y cerró a $1.470, mientras los financieros mostraron leves variaciones y el oficial volvió a ajustarse según el BCRA.

La cotización del dólar blue en San Juan cerró este viernes en $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, lo que representa una baja de $10 respecto de la jornada del jueves. El movimiento se da tras una rueda con leves oscilaciones en los mercados paralelos y un ajuste moderado del tipo de cambio oficial.

De acuerdo con el promedio de entidades financieras que informa el Banco Central (BCRA), el dólar oficial cerró a $1.380,77 para la compra y $1.432,06 para la venta. En el Banco Nación, en tanto, el minorista finalizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

Con estos valores, el dólar tarjeta o turista —que surge del oficial minorista más un recargo del 30% deducible de Ganancias— quedó en $1.852,50.

Te puede interesar...

En el universo de los dólares bursátiles, la jornada mostró variaciones acotadas. El Contado con Liquidación (CCL) avanzó un 0,1% y alcanzó los $1.487,57, mientras que el MEP retrocedió 0,6%, ubicándose en $1.453,63.

En la city porteña, el dólar blue bajó $5 y terminó operando en $1.430 para la venta, quedando por debajo de la cotización local.

Temas

Te puede interesar