La cotización del dólar blue en San Juan cerró este viernes en $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, lo que representa una baja de $10 respecto de la jornada del jueves. El movimiento se da tras una rueda con leves oscilaciones en los mercados paralelos y un ajuste moderado del tipo de cambio oficial.
El dólar blue bajó en San Juan: a cuánto cerró
