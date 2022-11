Dolor por la mujer que falleció tras la explosión de un calefón

En las redes sociales gente que no la conocía y otros que sí expresaron su dolor por el lamentable hecho. “Que triste noticia fuerza para su familia”, “Pobre alma no se merecía algo así... resignación a su familia”, “QEPD una triste noticia con un final inesperado, recordarla con esa sonrisa tan particular”, “Cuánto dolor. Q.E.P.D” ,“Melina no lo puedo creer que tristeza”, fueron algunos de los cientos de mensajes que dejaron en redes.

La mujer vivía en un departamento en calle O'higgins 329, en Capital. El domingo fue a prender el calefón y hubo una gran explosión. Melina Romero sufrió graves quemaduras y debió ser trasladada hasta el sector de Quemados, en el hospital Marcial Quiroga.

Los daños en el departamento y los ocasionados en los departamentos continuos hablan de la violencia de la explosión y la importante pérdida de gas que había en el lugar. Sus familiares indicaron que desde hace un tiempo ella venía reclamando que sentía olor a gas.

explotó calejón - casa - mujer grave 2.jpeg

Este lunes, personal de Bomberos realizó una inspección en la zona de cañerías y los artefactos conectados a ellas. Carlos Heredia, jefe de Bomberos , comentó a Canal 8 que esperan una pericia clave de Ecogas que será clave para la investigación del caso que ahora pasó a la UFI Delitos Especiales.