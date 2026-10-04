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Dique de Ullum: avanza la limpieza del perilago en el Embarcadero

Recursos Energéticos realiza tareas de limpieza, desmalezamiento y nivelación en el perilago del Embarcadero, de cara a la temporada de verano.

En el marco de COPRE, la Dirección de Recursos Energéticos, perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, del Gobierno de San Juan avanza con tareas de limpieza, desmalezamiento y nivelación en los espacios públicos del perilago del Dique de Ullum, con equipos idóneos. Los trabajos comenzaron en ambos márgenes del Espigón del Embarcadero.

El objetivo de esta intervención es preparar los sectores aptos para uso recreativo, que posteriormente serán boyados y delimitados por Seguridad Náutica, de cara a la temporada de verano.

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