Dique de Ullum: avanza la limpieza del perilago en el Embarcadero

En el marco de COPRE, la Dirección de Recursos Energéticos, perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, del Gobierno de San Juan avanza con tareas de limpieza, desmalezamiento y nivelación en los espacios públicos del perilago del Dique de Ullum, con equipos idóneos. Los trabajos comenzaron en ambos márgenes del Espigón del Embarcadero.