Diputados aprobó concientizar en las escuelas sobre donación de sangre

Por otro lado, la Casa de Todos aprobó un proyecto de Ley que declaró Bien integrante del Patrimonio Cultural y Natural de la provincia de San Juan al Circuito Ferroviario La Rinconada” dentro de los alcances de la Ley 571-F. Asimismo, modificó la Ley Nº 1984-P que instituye la distinción “Mención de Honor Maestro Mario Pérez”.

Por último, el cuerpo legislativo declaró de interés lo siguiente: el evento ArgOliva NºXIV; la participación de la delegación sanjuanina en la 9º Copa del Mundo de Taekwondo; el documental de divulgación científica “Relatos de la Luna”; la conmemoración del 140º aniversario de la creación del departamento Pocito; las actividades del Festival Gastronómico de las provincias; el Certamen Nacional Absoluto del Patinaje Artístico; las actividades en honor a San Cayetano; el “Encuentro Ágiles Argentina San Juan”; las celebraciones en el marco del día Provincial de la Tejedora en conmemoración del 250º aniversario del natalicio de Doña Paula Albarracín de Sarmiento; la Fiesta del Chivo y la Chanfaina; y la celebración por el 50° Aniversario del CENS N°69 profesora María del Carmen Caballero Vidal.

Campaña Educar para salvar vidas

Esta propuesta, impulsada por el interbloque Cambia San Juan, está dirigida a los alumnos, su grupo familiar y toda la comunidad educativa y busca educar sobre la donación de sangre, como un acto voluntario, solidario, responsable y habitual, brindando la información necesaria para comprender su vital importancia.

En la oportunidad, la diputada María Lascano fue la encargada de fundamentar este punto del orden del día. Durante su alocución, agradeció en primer lugar a los presidentes de las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Educación, Ciencia, Técnica y Cultura; y la comisión de Salud por haber tenido la generosidad de trabajar en conjunto en una reunión el día martes pasado donde recibieron la visita de profesionales del IPHEM e integrantes de la Asociación Civil Legado de Amor que hoy están acompañando en el recinto.

A continuación, señaló “Educar para salvar vidas, tiene que ver con una campaña que creemos que puede ser muy beneficiosa para todos los sanjuaninos y que busca generar conciencia desde muy temprana edad para que nuestros jóvenes y sus familias, sus entornos, sus comunidades puedan entender la importancia que tiene la donación de sangre en el Sistema Sanitario de Salud y en la sociedad en general. Se estima que nueve de cada diez sanjuaninos necesitan o pueden llegar a necesitar una transfusión de sangre en algún momento de su vida. De ahí la importancia fundamental que tiene realizar acciones concretas desde el Estado que reviertan la situación actual y es que nuestras reservas de sangre se están agotando”.

Seguidamente enfatizó “Necesitamos cambiar el modelo actual que tenemos hoy y empezar a imitar algunas acciones que se generan en otros espacios, que hay en otros lugares del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esto ya se implementa, y desde las escuelas son los chicos los agentes multiplicadores de este mensaje noble, solidario, altruista, de querer colaborar con los demás. No sabemos en qué momento cualquiera de nosotros podemos necesitar sangre, y la sangre no se vende, la sangre no se fabrica, la sangre no se puede conseguir si no es por una donación voluntaria. Es un proyecto que la verdad ha conmovido a todos los integrantes de las comisiones que han participado de esta reunión, a quienes agradezco la apertura”.

“Quiero destacar el trabajo fundamental que lleva adelante el Instituto Provincial de Hemoterapia en la persona de la doctora María del Rosario Roca, a la doctora Vanina Cirelli, a la licenciada Melisa Ochoa. También a la Asociación Civil Legado de Amor en la persona de su presidente, Miriam Riveros, y Mirna Quiroga, su secretaria; y a varios de los integrantes que hoy aquí nos acompañan” expresó la diputada Lascano.

Más tarde, la legisladora destacó “El día martes tuvimos el testimonio de Dainana Celedon, que hoy también está aquí y que su historia de vida nos conmueve y también nos interpela como ciudadanos y a nosotros como legisladores en particular a tomar cartas en el asunto y entender la magnitud de lo que estamos viviendo. Necesitamos generar consciencia, necesitamos generar acciones concretas para que nuestro banco de sangre tenga reservas, tenga el equipamiento necesario para poder dar respuesta a este insumo que es vital para la vida. Daina es trasplantada de médula, y con su relato, su historia, la verdad que en ella vemos a muchísimos ciudadanos, a muchísimos niños, personas que silenciosamente luchan por sus vidas, por su salud. Muchas veces las familias en vez de estar preocupadas por contener a los pacientes que están atravesando una enfermedad difícil se ven obligados a estar buscando dadores de sangre porque no hay”.

Por último, manifestó “Hoy los comprometo a todos los diputados a que trabajemos juntos en este asunto. La solidaridad se contagia, trabajemos en la promoción, seamos nosotros también agentes multiplicadores de este mensaje. En lo particular me conmueve muchísimo. Hay historias de vida que nos interpelan, que nos tocan y que uno se siente desde el lugar que estamos como actores políticos, qué hacemos, cómo podemos ayudar a un niño que hoy tiene una enfermedad oncopediátrica. Además, pedirles a mis compañeros, a los secretarios, y a usted señor presidente que nos otorgue el permiso para poder hacer una colecta de sangre en conjunto con el IPHEM, pedirles a mis compañeros, a todo el cuerpo de trabajadores de esta honorable Cámara que nos comprometamos y que también demos el ejemplo que se puede hacer un montón con un simple acto que no va a demorar más de media hora.

Cabe señalar que la normativa establece en el artículo segundo que es autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación o el organismo que en un futuro lo reemplace. Y en el artículo tercero, instaura que los contenidos de la Campaña y la selección de los miembros de la comunidad educativa a quienes está dirigida la misma, son establecidos por la autoridad de aplicación, en el marco de la Ley N° 22.990 y Decreto Nº 1338/2004.

Circuito Ferroviario “La Rinconada” declarado bien integrante del Patrimonio Cultural y Natural de San Juan

El cuerpo Legislativo declaró bien integrante del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan, dentro de los alcances de la Ley 571-F, al denominado Circuito Ferroviario La Rinconada conformado por conformado por el Puente Ferroviario de calle 15, Estación San Martín; Estación de Villa Aberastain y Estación Sánchez de Loria, departamento Pocito de la Provincia de San Juan. En la ocasión, hablaron las diputadas Rosana Luque y Stella Caparros.

Asimismo, la Legislatura designó al Circuito Ferroviario La Rinconada como Monumento Histórico y Lugar Natural e Histórico, en los términos de la Ley Nº 571-F, artículo 4°, inciso "A", apartado 1 e inciso "B" apartado 6.

Modificación de la Ley que instituye la Mención de Honor Mario Pérez

Luego, la Legislatura aprobó el proyecto de Ley presentado por el interbloque Cambia San Juan, por el que se modifica la Ley nº 1984-P, que instituye la distinción “Mención de Honor Maestro Mario Pérez”. En la oportunidad, la diputada Alejandra Leonardo fue la encargada de brindar los argumentos de este asunto.

Los cambios que se establecieron fueron:

Artículo 1º: Se sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 1984-P, por el siguiente:

Artículo 1º: Se instituye la distinción Mención de Honor Maestro Mario Pérez, a tres (3) artistas destacados de las artes plásticas y visuales de la Provincia, que debe ser otorgada en la semana del 14 de agosto por la Cámara de Diputados de San Juan.

Artículo 2º: Se sustituye el artículo 2º de la Ley Nº 1984-P, por el siguiente:

Artículo 2º: La Cámara de Diputados, invita a postularse a las personas que deseen participar, con fecha límite del último día hábil del mes de julio. La postulación puede ser realizada por el interesado, o realizarla actores o referentes de las artes plásticas y visuales. Las nominaciones deben ser evaluadas conforme al método de selección que determine Presidencia.

Artículo 3º: Se sustituye el artículo 3º de la Ley Nº 1984-P, por el siguiente:

Artículo 3º: Las distinciones deben consistir, en un (1) Diploma de Honor y la exposición pública de sus obras en la Cámara de Diputados o galería de relevancia cultural de la provincia de San Juan, conforme lo determine Presidencia.

Resoluciones

Por otro lado, el cuerpo Legislativo declaró de interés:

Cultural, educativo, comunitario y social ArgOliva N° XIV Encuentro Olivícola Internacional. (Interbloque Cambia San Juan)

Social y Deportivo la participación de la Delegación Sanjuanina en la 9° Copa del Mundo Taekwon-do Mar del Plata-Argentina, 2024. (Interbloque Cambia San Juan)

Científico, cultural, educativo y turístico el Documental de divulgación científica "Relatos de la Luna" que muestra el producto de 20 años de investigación y extensión del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan en el Parque Provincial Ischigualasto y su área de influencia. Además, el proyecto de Resolución propone al Poder Ejecutivo en los ámbitos educativo provincial y turístico, como una forma de divulgación y difusión de la riqueza natural y cultural del Parque Provincial lschigualasto. Y también destacar el trabajo científico, artístico y de producción de los autores y realizadores de este documental. (Diputado Mario Herrero y diputada Graciela Seva)

Social, Cultural e Histórico las actividades a llevarse a cabo con motivo de conmemorarse el 09 de agosto el 140º Aniversario de la creación del Departamento Pocito. (Diputada Stella Caparros)

Provincial, social y cultural las actividades del "Festival Gastronómico de las Provincias" a realizarse los días 9, 10 y 11 de agosto del corriente en la Provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

Deportivo, social y turístico al certamen "Nacional Absoluto del Patinaje Artístico", que se celebra desde el 8 al 18 de agosto del 2024 en el Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay de la Provincia de San Juan. (Bloque Frente Renovador San Juan)

Religioso, cultural y social las actividades a realizarse con motivo de conmemórese la festividad en honor a San Cayetano, Patrono de la Providencia la que se llevará a cabo el día 8 de agosto del año 2024 en la Capilla de San Cayetano ubicada en Barrio Parque Industrial, Chimbas. (Bloque San Juan Te Quiero)

Social y educativo "El Encuentro Agiles Argentina San Juan 2024” que se llevará a cabo el viernes 9 y sábado 10 de agosto en aulas de la Facultad de Ciencias Sociales y culminará en el Salón de Actos.

Social y cultural a las celebraciones en el marco del día Provincial de la Tejedora, conmemorando el 250º Aniversario del natalicio de Doña Paula Albarracín de Sarmiento, a realizarse a partir del 27 de junio de 2024. (Diputada Sonia Ferreyra)

Social, educativo y cultural a la temporada de conciertos 2024 de la "Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)" en el marco del 50º Aniversario de su creación. (Interbloque Cambia San Juan)

Social, Cultural y Turístico la Fiesta del Chivo y la Chanfaina organizado por la Municipalidad de 25 de Mayo. (Diputado Juan Carlos Quiroga Moyano)

Cultural, Educativo y Social el 50° Aniversario del CENS N°69 Prof. María del Carmen Caballero Vidal. (Diputado Luis Rueda)