Día Mundial contra la Hepatitis: el 50% desconoce su diagnóstico

Hepatitis significa inflamación del hígado y en la mayoría de los casos es provocada por un virus. Los tipos más comunes son las A, B y C. Algunas formas de hepatitis son leves, pero otros pueden ser graves, provocando desde cirrosis o hasta cáncer de hígado.

En Argentina, los tratamientos para la hepatitis B crónica y para curar la hepatitis C, son gratuitos y altamente efectivos. Es un derecho de todas las personas (Ley 27.675).

Información importante que hay que conocer:

Los niños y niñas deben vacunarse según el Calendario Nacional de Vacunación.

Las hepatitis A y B son prevenibles con vacunas. Todas las personas deben vacunarse contra la hepatitis B.

Los tratamientos para la hepatitis B crónica y para curar la hepatitis C, son seguros y altamente efectivos.

La hepatitis A es prevenible a través de una vacuna gratuita, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación.

Es una enfermedad causada por un virus que afecta directamente al hígado. Se transmite por vía fecal – oral, por agua y alimentos contaminados; y vía sexual, por sexo anal con penetración o sexo anal-oral.

Puede generar una infección aguda sintomática con presencia de náuseas, vómitos o falta de apetito, con fiebre y dolor abdominal y articular, orina que se torne oscura y heces pálidas, piel y mucosas amarillentas (ictericia).

La hepatitis B se transmite principalmente por contacto directo con fluidos corporales como semen, secreciones vaginales o sangre, infectados con el virus de hepatitis B.

Vacunarse es la manera más segura y efectiva de reducir el riesgo de infección por hepatitis B. La vacuna protege contra la infección en más del 90% de los casos.

Además, es importante conocer que una persona gestante con hepatitis B puede transmitírsela al bebé durante el embarazo o el parto.

La hepatitis C se transmite por el contacto con sangre infectada al compartir elementos corto-punzantes (agujas, jeringas, canutos, etc.), al hacerse un tatuaje o piercing con material no descartable o debidamente esterilizado.

Aunque es poco frecuente, también puede transmitirse por vía sexual, por lo que se recomienda el uso del preservativo.

Como es frecuentemente asintomática, se recomienda que al menos una vez en la vida, todas las personas se realicen el test de la hepatitis C. Las personas que recibieron transfusiones antes del año 1994 también pudieron haber estado expuestas al virus, ya que se desconocía.

Medidas preventivas: