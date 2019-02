Día de los enamorados: la mayoría de los lectores de sanjuan8.com no lo festejará

De los 1807 sanjuaninos que votaron, el 44.86% aseguró que no tiene un peso para festejar el Día de los Enamorados; el 27.26% dijo que no está en pareja y el 14.37% confesó que no le gusta celebrarlo. Sólo el 13.51% manifestó que saldrá a festejar con su pareja.









Desde hace días, algunos restaurantes ya tienen reservas, y ofrecen promociones con menúes para todos los bolsillos. Además, al igual que los comercios, otorgarán descuentos y facilidades de pagos con tarjetas de débito y crédito.