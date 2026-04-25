Francisco Cerúndolo ganó y pasó de ronda en el Masters de Madrid

Buen inicio para Francisco Cerúndolo

El encuentro comenzó auspicioso para Francisco Cerúndolo, quien en el primer set jugó en muy alto ritmo y logró quebrarle el saque en dos oportunidades al alemán, para aventajarlo y cerrar el set con un cómodo 6-1.

En el segundo parcial el argentino volvió a imponer condiciones e incluso llegó a sacar 5-4 para cerrar el encuentro. Allí fue cuando Hanfmann tuvo una buena reacción para igualar en cinco games por lado, aunque el argentino volvió a quebrar rápidamente y finalmente pudo ganar el partido en su segundo intento con su servicio tras conseguir el 7-5 definitivo.

Cerúndolo está obligado a avanzar varias rondas en este torneo, ya que defiende muchos puntos logrados al llegar a las semifinales del año pasado. Una caída en instancias anteriores lo harán caer varios puestos en el ranking ATP.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (67°) no pudo este sábado con el italiano Luciano Darderi (preclasificado 18° y 22° en el ranking ATP) y cayó 6-1, 6-3, en 1 hora y 18 minutos de juego. De esta manera se cayó la ilusión de ver por cuartos de final a los hermanos enfrentados.

Otros jugadores argentinos que jugarán este sábado en el cuarto Masters 1000 de Madrid son Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone, quienes tendrán unos durísimos enfrentamientos ante el italiano Flavio Cobolli (10°) y el alemán Alexander Zverev (2°) respectivamente.