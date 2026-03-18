Día del Sándwich de Milanesa: ¿Cuánto cuesta este "manjar" en San Juan?

Opción escolar: En almacenes cercanos a establecimientos educativos, los precios parten desde los $3.500 para una versión chica. El sándwich grande, ideal para compartir, ronda los $5.000 .

Opción completa: En locales especializados en viandas, el valor asciende a los $8.000 , incluyendo una guarnición de papas fritas.

Opción en restaurante/Sanguchazo de Mila: opción en restaurante: pan tipo casero, 250 gr de milanesa de nalga. Jamón cocido, queso, tomate, lechuga, aderezos, y agregados a gusto tiene un costo de $22.000 mil.

¿Por qué se celebra el 18 de marzo?

Aunque el concepto del sándwich se remonta al siglo XVIII con el Conde de Sándwich en Inglaterra, la versión de milanesa tiene su "capital" indiscutida en Tucumán.

La fecha fue elegida en honor a José Norberto “Chacho” Leguizamón, un legendario sandwichero tucumano que falleció el 18 de marzo de 2010. "Chacho" comenzó a servir este plato en 1973 y su local se convirtió en un punto de referencia nacional, al punto de que el crítico Pietro Sorba ubica a esta preparación en el podio de las comidas preferidas de los argentinos.