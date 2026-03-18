Día del Sándwich de Milanesa: por qué se celebra hoy

La iniciativa de recordar a Leguizamón fue del humorista Diego Viruel, conductor del ciclo República de Tucumán, con el apoyo de la legisladora Carolina Vargas Aignasse. A pesar de que el proyecto no contó con una aprobación oficial, en 2013 los tucumanos comenzaron a festejar la preparación, ya considerada como su plato típico, en diversos eventos.

Embed "Monumento al Sánguche de Milanesa" ahora la vida tiene sentido. pic.twitter.com/q4bQcFSkSx — emi (@ehmilian) April 24, 2014

Como dato curioso, desde hace poco existe el Festival del Sánguche Tucumano, una fiesta donde se puede disfrutar de diferentes versiones y donde los establecimientos compiten para ofrecer las mejores y más creativas propuestas.

Entre el 17 y el 23 de marzo, se está festejando una nueva edición de La Semana del Sánguche de Milanesa. Más de 300 sangucherías en toda la provincia ofrecen promociones increíbles para disfrutar del mejor sánguche de milanesa.

Desde su primera edición en 2022, la fiesta reúne a sangucherías de toda la provincia para competir por el título de la mejor. Los organizadores recorren cientos de sangucherías en busca de los más destacados representantes de cada región, quienes instalan sus stands en el evento y luchan por el galardón más codiciado. También se lleva a cabo una emocionante competencia para coronar al “sanguchero más rápido de la provincia”.

Sebastián Galia, chef reconocido por haber ganado el premio al Mejor Sándwich de Milanesa de todo Tucumán en 2023, explicó en una nota reciente en Infobae acerca de la receta: “Entre los ingredientes, a las milanesas les ponemos un mix de especies, receta secreta, que le da el sabor extra para nuestro sanguche sea el mejor”, aseguró.